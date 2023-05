Al Bano e Romina, perché è finita davvero: “Lei non smetteva mai”

Al Bano Carrisi sfoglia con Oggi le copertine della sua vita per rileggere i retroscena che lo hanno riguardato.

Spiega, soprattutto, come la storia d’amore con Romina Power sia andata in fumo: «Romina fumava della robaccia anche quattro volte al giorno». Per la prima volta una confessione che spiazza i fan dell’ex coppia e del cantante.

Al Bano racconta per la prima volta cosa è successo con Romina e cosa li ha portati ad allontanarsi

In una lunga intervista, Carrisi ha svalto nuovi retroscena che riguardano la sua vita privata e che lo hanno portato a dire addio a Romina. L’artista ha svelato che la compagna aveva un vero e proprio “vizio” che con il tempo ha rovinato il loro rapporto. La sperzione della coppia, a detta del cantante, fu dovuta alla dipendenza che aveva la moglie dalla marjuana

«Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine».

In che rapporti sono oggi Romina e Al Bano

Dopo un lungo e difficile periodo che hanno attraversato entrambi a causa della separazione Al Bano e Romina si sono riconciliati. Non un avvicinamento sentimentale ma bensì artistico, che li ha portati a cantare di nuovo assieme.

Per tanto tempo, molti hanno sperato in un ritorno di fiamma ma Carrisi ha non ha nessuna intenzione, dato che la sua vita da più di 15 anni è accanto a Loredana Lecciso con il quale ha una nuova famiglia