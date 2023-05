Avete mai visto l’ex marito di Roberta di Padua? E’ identico a l’ex tronista!

La dama di Cassino fa parte di Uomini e donne da diversi anni. Roberta di Padua è tornata nel parterre per mettersi di nuovo in gioco e sperare di trovare la sua anima gemella. Come in molti sapranno, la giovane ha un bambino avuto da suo ex compagno

Una storia importante che è terminata diversi anni fa. Ma sapete chi è il padre di suo figlio? E’ il fratello di uno storico ex tronsta che sicuramente ricorderete per un episodio clamoroso che ancora oggi viene ricordato.

Uomini e donne: chi è l’ex marito di Roberta Di Padua

Roberta è una ragazza, come molte sue coetanee, assolutamente attiva sui social ed in particolare sul suo profilo Instagram che conta quasi 300 mila follower. Motivo per cui oltre alla professione di segretaria sta avendo un grande riscontro come influencer. Negli ultimi anno però si è dedicata molto anche alla politica

Lo scorso anno dopo una lunga pausa, la Di Padua è tornata a Uomini e Donne per cercare l’amore della sua vita. Nel suo passato ha avuto un’importante relazione con Giuseppe D’Aguanno. Il cognome sicuramente non vi è nuovo infatti è il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Federico D’Aguanno e dalla quale storia d’amore è nato, nel 2013, il figlio Alex.

La clamorosa somiglianza tra l’ex marito di Roberta e l’ex tronista

Proprio nelle scorse ore, la dama di Ued ha postato una foto dolcissima dove si vede l’ex marito, l’ex tronista e il suo bambino. Una cosa non è passata inosservata ovvero la somiglianza tra i due fratelli: sono identici!

Federico D’Aguanno fu costretto a lasciare il trono quando la redazione scopri che il giovane ragazzo aveva una relazione con la sua corteggiatrice. Così furono presi provvedimenti e d entrambi vennero mandati via da Maria e dalla produzione .