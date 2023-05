Mattino 5 piovono stoccate contro Barbara D’Urso sul caso Gisella? Cosa è successo

In questo periodo nei salotti di Federica Panicucci (Mattino 5) e di Barbara D’Urso (Pomeriggio 5), non si sta facendo altro che parlare del caso Gisella. Questa mattina, però, nel primo programma pare siano state lanciate delle stoccate contro la D’Urso e il modo in cui lo staff ha gestito una determinata situazione.

A muovere pesanti critiche, anche se in maniera piuttosto velata, è stato Luigi Avella, il quale ha già avuto degli screzi in diretta con Barbara qualche giorno fa. A lasciare spiazzati, però, è stata la reazione della Panicucci. Vediamo cosa è successo.

Anche a Mattino 5 una Madonnina trasuda: cosa è successo

Nel corso della puntata odierna di Mattino 5 si è affrontato, ancora una volta, il caso Gisella e pare siano state lanciate delle stoccate contro Barbara D’Urso. In collegamento c’era Luigi Avella, l’uomo che ritiene di essere stato truffato dalla sedicente veggente e, pertanto, ha sporto denuncia contro di lei. Nel bel mezzo del collegamento, però, si è verificato un fatto inatteso. Una delle Madonnine lì presenti, infatti, ha iniziato a trasudare un liquido un po’ oleoso.

L’inviato che era in collegamento è rimasto spiazzato da questo fenomeno e, chiaramente, non ha potuto fare a meno di documentare il tutto in maniera minuziosa. Successivamente, però, un esperto del settore ha specificato che non ci sia nulla di sovrannaturale o di mistico in tutto questo. Nello specifico, infatti, si tratta di un evento scientificamente dimostrabile. Gli oggetti fatti nel materiale della Madonnina, infatti, se esposti ad una determinata condizione climatica, possono trasudare in quel modo.

Stoccate a Barbara D’Urso? La reazione di Federica Panicucci

Nel corso della diretta, infatti, è arrivata anche la telefonata di un’altra signora che ha detto che la sua statuetta stesse trasudando nello stesso modo. Per questo, domani l’avrebbe mostrata a Federica Panicucci in diretta. Ebbene, alla luce di questo chiarimento, Luigi Avella si è complimentato con la conduttrice per il modo in cui hanno affrontato la faccenda a Mattino 5 e poi ha lanciato delle stoccate a Barbara D’Urso.

Nello specifico, ha detto che ieri è accaduto lo stesso fenomeno anche in tale trasmissione. Lì, però, invece che far subito analizzare la statua in modo da scoprire se si trattasse di un fenomeno mistico oppure del tutto scientifico, si è preferito lasciare tutto irrisolto. Dinanzi queste parole, Federica non ha difeso la sua collega. La conduttrice ha detto che in effetti questo è un altro tema interessante che potrebbe essere approfondito in seguito.