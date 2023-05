Terra Amara, anticipazioni al 28 maggio: la situazione degenera, pubblico scioccato

Nelle puntate dell’amatissima soap turca in onda la prossima settimana proseguiranno le indagini sulla morte di Ercument e per gli Yaman sarà dura. Da una parte Demir verrà accusato di omicidio, dall’altra Zuleyha vedrà il suo onore infangato.

Hunkar e il figlio per proteggersi dalle voci decideranno di incontrare Yilmaz e Fekeli e penseranno ad una soluzione. Intanto proprio gli Yaman saranno chiamati a fare una deposizione e Sabahattin, che vorrebbe proteggere Yilmaz e Gulten, chiede a Julide di archiviare il caso.

Purtroppo,k la richiesta non verrà accettata e i così Ylmaz e Demir saranno costretti ad andare dalla sorella di Ercumet facendo fare una falsa testimonianza. La ragazza infatti dovrà dire che il defunto aveva debiti con la malavita.

Terra Amara anticipazioni: Demir una furia pronto a uccidere sua moglie

Quando le cose sembreranno finalmente prendere una piega tranquilla il male sarà dietro l’angolo. Infatti Mujgan, ormai ossessionata da Zuleja manderà un filmato di Ylmaz e la usa ex a Demir. Nel dettagli l’ex coppia sembrerà amoreggiare ma in realtà tra di loro non c’è stato nulla. Questo ovviamente porterà ad uno scandalo.

Infatti, quando lo Yaman e sua madre vedranno il video resteranno sconvolti ed entrambi andranno su tutte le furie. Tutto quello che si è visto fino ad oggi di Demir è niente rispetto a quello che accadrà nelle puntate di Terra Amara in onda la prossima settimana.

Demir spara ma chi uccide?

I prossimi episodi di Terra Amara lasceranno i fan della soap con il fiato sospeso. Demir sarà una furia e costringerà sua moglie a salire in auto con una pistola puntata alla testa. La donna proverà in tutti i modi di spiegare a suo marito che non ha fatto nulla e che tra di loro c’è stata solo una semplice chiacchierata con un abbraccio

Lo Yaman sarà accecato dalla gelosia e di conseguenza giurerà vendetta. Intanto, Hunkar e Fekeli proveranno a trovarli nel bosco e all’improvviso si sentirà uno sparo. Arrivati sul posto vedranno Demir con le mani sporche di sangue