Fedez commenta The Ferragnez 2 e poi sbotta: “Una mer*a” ecco cosa è successo

Oggi, giovedì 18 maggio, sono usciti i primi quattro episodi della stagione numero 2 di The Ferragnez e Fedez ha deciso di commentare la faccenda. Il rapper non ha resistito dal fare un’anticipazione in merito a quello che accadrà nel corso delle successive puntate.

Le prossime, infatti, saranno quelle incentrate sul tema più caldo, che è quello che tutti stanno aspettando con grande ansia, ovvero, lo speciale sul Festival di Sanremo 2023. Proprio a tal riguardo, il rapper ha fatto delle riflessioni molto critiche.

Il piccato commento di Fedez su The Ferragnez 2

Fedez ha commentato l’uscita di The Ferragnez 2. A partire dalla giornata odierna, infatti, i clienti abbonati con Amazon Prime avranno la possibilità di prendere visione della nuova serie di una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo. Attualmente sono disponibili solo i primi quattro episodi, mentre gli altri usciranno a breve. Ebbene, e proprio su quelli non ancora andati in onda che Fedez si è voluto sbilanciare.

Nello specifico, tra le puntate successive ci sarà un blocco interamente dedicato all’esperienza del Festival di Sanremo 2023. Si è trattato di un momento molto intenso e particolare per la famiglia, specie per quello che poi è successo dopo. Ebbene, a tal riguardo, Fedez non ha potuto fare a meno di ammettere che nelle prossime puntate apparirà come “una mer*a” e probabilmente perché lo è davvero.

Ecco di cosa parlano i primi 4 episodi

Con queste parole, dunque, Fedez ci ha tenuto ad assumersi le responsabilità di alcuni momenti bui vissuti dalla sua famiglia a seguito della partecipazione di Chiara al Festival di Sanremo. Sua moglie, però, che era accanto a lui mentre il cantante si sfogava con i fan di Instagram e commentava The Ferragnez 2, ha provato a sminuire la cosa esortando il marito a non esagerare.

In merito ai primi quattro episodi già disponibili, invece, essi sono incentrati su quattro temi diversi. La prima puntata è quella relativa al momento in cui Fedez ha scoperto di avere un tumore. Pertanto, sono rappresentati tantissimi momento di famiglia toccanti e commoventi. La seconda puntata è dedicata alla riconciliazione con J-Ax, la terza al concerto LoveMi e, infine, l’ultimo episodio disponibile è sulla terapia di coppia a cui si sono sottoposti i due coniugi. Non resta che attendere, dunque, per vedere cos’altro sarà mostrato.