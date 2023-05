Luca Daffrè rompe il silenzio sulla rottura con Alessandra: le sue parole non convincono ed è bufera

In queste ore si è parlato di una possibile rottura tra Luca Daffrè e Alessandra. Ebbene, a confermare quanto stia accadendo è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. A distanza di circa una settimana dalla scelta, infatti, i due ragazzi hanno deciso di chiudere.

Le parole adoperate da Luca per descrivere il tutto, però, non stanno molto convincendo gli utenti del web. Inoltre, un gesto inatteso e alquanto estremo compiuto dal ragazzo sta sollevando un grosso polverone. Vediamo che cosa è accaduto.

Luca Daffrè ufficializza la rottura con Alessandra Somensi

La frequentazione tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi è giunta al termine. I due ragazzi avevano lasciato in reciproca compagnia Uomini e Donne desiderosi di intraprendere questa conoscenza lontano dalle telecamere. Entrambi i ragazzi erano perfettamente consapevoli di non provare sentimenti forti l’uno per l’altra, tuttavia, erano estremamente desiderosi di conoscersi al di fuori e di scoprirsi giorno per giorno.

Le cose, però, non hanno preso esattamente la piega sperata. Per tale ragione, dopo alcuni giorni di “prova”, hanno scelto di separarsi e di continuare su due strade diverse. Ad ufficializzare il tutto è stato Luca. Il ragazzo ha detto di essere rimasto alquanto basito nel vedere che la notizia stesse già trapelando in rete da un po’ di ore. Secondo il suo punto di vista, probabilmente, Alessandra ha sparso delle voci in giro prima di avere un effettivo chiarimento definitivo con lui.

Le motivazioni di Luca non convincono, bufera contro l’ex tronista di Uomini e Donne

In virtù di tutta questa situazione, dunque, Luca Daffrè ha svelato di aver preso la decisione di comunicare in prima persona la rottura con Alessandra Somensi. Il giovane ha addotto come motivazione il fatto che, una volta usciti dal programma, i due si sono scoperti praticamente incompatibili. Il ragazzo ha ammesso di aver provato a portare la giovane nella sua vita, facendole conoscere un po’ di sé, ma senza ottenere risultati.

I due si sono rivelati essere come il sole e la luna, pertanto, hanno preferito smettere di perdere tempo e andare avanti. Le sue parole, però, non hanno affatto convinto i telespettatori di Uomini e Donne, i quali credono che il ragazzo abbia fatto una scelta assolutamente priva di fondamenta. Inoltre, Luca adesso ha reso privato il suo account Instagram e questa scelta sta facendo discutere moltissimo gli utenti del web,