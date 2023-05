Uomini e Donne, Luca Daffrè conferma la rottura con Alessandra e spunta un terzo incomodo: chi ha mentito?

Nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni sulla presunta crisi tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Ad avvalorare questa tesi è stata una segnalazione arrivata a Deianira Marzano.

A fare chiarezza nella giornata di oggi ci ha pensato l’ex tronista, confermando la rottura con la ragazza di Milano. Ma cosa è successo di tanto grave da portarli già a lasciarsi?

Luca Daffrè conferma la rottura con Alessandra

Dopo giorni di silenzio dalla notizia che vedeva la fine della storia tra Luca e Alessandra ora a rompere il silenzio ci ha pensato lo stesso tronista. Il ragazzo ha fatto sapere che purtroppo lui ha cercato di portare la corteggiatrice nel suo mondo ma senza riuscirci. ”

A nulla è servito provarci, purtroppo le differenze caratteriali erano davvero molte tanto da decidere di lasciarsi. o provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo“. Nonostante la sua scelta di portare a casa la giovane corteggiatrice aveva emozionato e fatto ben sperare, le cose non sono andate come si aspettava.

Il vero colpo di scena però è accaduto poco fa. Un utente ha commentato quanto successo, affermando che si è dimostrato come è sempre stato sul trono, ridicolo e falso. E Luca cosa ha risposto? Forse era lei ad avere altre situazioni? Con questa frase Daffrè pare abbia alzato un nuovo polverone lasciando intendere che lei avesse un altro

Uomini e donne, Luca non pentito della sua scelta nel programma

Luca nello stesso tempo non si è detto pentito della sua scelta e di aver comunque agito con il cuore. A questo punto dopo aver detto che si sono scelti con la consapevolezza di non conoscersi al 100% e per viversi fuori dalle telecamere, ha rivelato perchè non ha funzionato nella vita di tutti i giorni:

“Ci siamo accorti di essere il sole e la luna”. L’ex tronista per concludere ci ha tenuto a chiarire di essere stato sempre se stesso nel percorso fatto nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, e sincero dal primo momento cosa che invece in molti non credono