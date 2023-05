Oroscopo 20 maggio 2023: Vergine testardi, Pesci un po’ indecisi

Le previsioni dell’oroscopo del 20 maggio invitano i Cancro a badare di più a se stessi. I Bilancia stanno per vivere delle interessanti novità

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle sono un po’ altalenanti, ma non temete, presto ci sarà una calma, che forse sarà anche troppa. Approfittate di questo momento in cui siete sulle montagne russe.

Toro. Non siete soliti arrendervi al primo no, specie in amore. Anche nel lavoro, però, mostrerete di essere particolarmente testardi e questo potrebbe portarvi a conseguire obiettivi importanti.

Gemelli. L’Oroscopo del 20 maggio vi invita a prendervi cura di voi stessi. Sia dal punto di vista fisico sia psicologico è importante non perdere mai di vista le cose che vi fanno stare bene.

Cancro. Amate prendervi cura degli altri, tuttavia, ci sono delle situazioni in cui è necessario badare un po’ di più anche a voi stessi. Buon momento per iniziare un nuovo progetto lavorativo.

Leone. Non amate stare fermi e quando questo accade finite per annoiarvi subito. Imparate dai vostri errori in modo da provare a non reiterarli. Interessanti novità dal punto di vista delle opportunità lavorative.

Vergine. Quando vi ponete un obiettivo, specie in questo periodo, non riuscite a distogliervi l’attenzione. Buon momento per chi ha intenzione di avviare un nuovo progetto, sia in ambito sentimentale sia professionale.

Previsioni 20 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle interessanti sorprese che riguardano la sfera professionale. Allargate i vostri orizzonti e guardate al di là del vostro naso se volete davvero riuscire ad ottenere dei risultati importanti.

Scorpione. Giornata molto proficua in amore. Se siete in coppia dovreste approfittare di questo momento favorevole per fare qualcosa in compagnia della vostra dolce metà. I single, invece, dovrebbe essere più socievoli.

Sagittario. La Luna vi invita ad essere pazienti. L’Oroscopo del 20 maggio mette in evidenza un inizio giornata un po’ turbolento. Verso il pomeriggio, però, ci sarà un miglioramento, non temete.

Capricorno. In ambito sentimentale non sono esclusi cambiamenti importanti. Per chi sta cercando di avere un figlio o vuole dare luogo ad una convivenza, ci sono buone probabilità di riuscirci.

Acquario. Le stelle vi invitano ad essere più ottimisti e a guardare il futuro con uno slancio diverso. Non serve a nulla piangere sul latte versato, quindi, datevi da fare per costruire qualcosa di positivo.

Pesci. Quando vi trovate a dover prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa, finite quasi sempre per commettere degli errori, questo perché non agite bene quando vi sentite sotto pressione.