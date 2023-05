Temptation Island 2023, caos ai provini: una coppia è scoppiata ai casting

Temptataion Island rischia di perdere già una coppia dell’edizione 2023 che si appresta a debuttare sul piccolo schermo di Canale 5 nelle prossime settimane. Grazie alle anticipazioni spuntano già clamorose indiscrezioni.

L’ultima arriva dai corridoi degli studi di Roma dove si sono tenuti alcuni casting per scegliere i protagonisti della nuova avventura. Stando agli esperti, già durante i provini, una coppia sarebbe scoppiata ancor prima di iniziare il loro percorso. Tutto sarebbe nato dal fatto che uno dei due componenti della coppia era ignaro della partecipazione.

Temptation Island 2023: una coppia litiga pesantemente ai casting

Temptation Island andrà in onda il 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Non a caso, i primi rumors rivelano che una coppia avrebbe già attirato i riflettori su di sé. Ma cos’è successo nello specifico? Gli esperti rivelano che, durante i casting, la coppia in questione sarebbe scoppiata dopo un pesante litigio durante i casting.

Ma cosa è successo nel dettaglio? Sembrerebbe che uno dei ragazzi della coppia non fosse a conoscenza di ciò che stesse facendo e secondo quanto è emerso anche Filippo Bisciglia si è trovato in grande difficoltà nel gestire la situazione.

La coppia parteciperà lo stesso a Temptation Island

Sta di fatto che tutto sarebbe stato deciso da uno dei due, all’insaputa dell’altro, sebbene ai provini avrebbe detto il contrario. Per tale ragione, la coppia avrebbe avuto un duro confronto dinanzi al conduttore e alle telecamere, finendo per scoppiare.

Nello stesso tempo dopo una lunga chiacchierata con Bisciglia, il quale in un certo senso si è ritrovato a fare un falò di confronto in anticipo, è riuscito a convincerli nel partecipare. Infatti, la coppia prenderà parte al programma che ricordiamo partirà su Canale 5 dal prossimo 26 giugno.