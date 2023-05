Un posto al sole anticipazioni: perchè Marina e Roberto non possono adottare Tommaso

Quello che vedremo nei prossimi episodi di Un posto al sole lascerà il pubblico davvero senza parole. Lara ormai è in difficoltà, Ida la vera madre di Tommaso è tornata a Napoli con un solo obiettivo: riprendersi il suo bambino.

Le anticipazioni ci fanno sapere che la nuova arrivata non si arrenderà davanti alle minacce della donna e le proverà tutte per portarsi a casa suo figlio. Nello stesso tempo ci sono tanti telespettatori che vorrebbero invece un lieto fine per Roberto e Marina. Infatti, in molti desidererebbero che la coppia adottasse il piccolo.

Un posto al sole anticipazioni: Lara si sbarazza di Marina

Quello che possiamo dirvi è che il Ferri ben presto inizierà ad aprire gli occhi e a nutrire qualche sospetto su Lara. La donna continuerà ad avere uno strano comportamento e inoltre non è da escludere che possa sentire qualche conversazione tra lei e Ida.

Roberto vorrà finalmente vederci chiaro e potrebbe scoprire, finalmente, tutti gli altarini messi su dalla sua ex compagna. Ricordiamo infatti che Lata ha il solo obiettivo di allontanarlo da Marina e prendere, possibilmente, il suo posto. Cosa che al momento sta facendo benissimo

Marina e Roberto adotteranno Tommaso? Ecco perchè non è possibile

Nelle prossime puntate di Un posto al sole non è da escludere che Roberto possa scoprire che Tommaso è suo figlio. A tal proposito molti telespettatori si sono chiesti se il Ferri e Marina potrebbero adottare il bambino e vivere serenamente la loro storia.

Questo sarebbe davvero un bel lieto fine per la coppia. Ma perchè questa ipotesi non è fattibile? La spiegazione è molto semplice, uno perchè la vera madre biologica di Tommy è tornata ma anche perchè per la burocrazia italiana ci vorrebbero anni e anni di sentenze e pratiche.