Amici 22, dramma alluvione in Emilia-Romagna: Cricca coinvolto

Ore di ansia e preoccupazione anche per Cricca di Amici. QUello che in questi giorni è accaduto in Emilia Romagna sta preoccupando e non poco i fan del cantante.

C’è da dire che in queste ore anche la cantante Laura Pausini ha espresso tutto il suo dolore per il proprio paese, che come tanti altri comuni limitrofi è stato praticamente distrutto.

Ore di ansia per il cantante Cricca: anche lui coinvolto nell’alluvione?

In recente post, Cricca, cantante di Amici 22, rassicura tutti i suoi sostenitori, che da ore gli inviano messaggi per sapere se sta bene, dato quello che sta accadendo per il maltempo in Emilia-Romangna, visto che lui abita in quelle zone. Il cantante per tranquillizzare i fan ha condiviso una storia che offre un chiaro quadro della situazione, mostrando persone che camminano in un piccolo canale d’acqua.

Ovviamente in tanti si sono preoccupati ma fortunatamente per l’ex allievo della scuola di Maria nulla di grave è accaduto a lui e alla sua famiglia. Ecco le parole scritte da Giovanninella sua storia: “Ho ricevuto tantissimi messaggi da parte vostra… Io sto bene, così come la mia famiglia. Speriamo che questa situazione si risolva presto! Ricordatevi che bisogna prendere sul serio la forza della natura. Un abbraccio a tutti“.

Amici 22: Cricca sta bene, situazione in Emilia-Romagna catastrofica

Purtroppo, come abbiamo appreso dai giornali o da chi magari ha parenti in Emilia, la situazione meteorologica nella regione rimane critica, con gravi conseguenze in diverse località. Le persistenti precipitazioni hanno causato allagamenti, smottamenti e interruzioni dei servizi di trasporto.

Le zone costiere, come Ravenna e Rimini, sono state particolarmente colpite. In queste circostanze, la testimonianza di Cricca ha svolto un ruolo importante nel tranquillizzare i suoi fan. Condividendo immagini e video il cantante ha dimostrato la sua vicinanza alla comunità locale.