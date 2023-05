Aldo Montano all’Isola dei Famosi, avrà un compito speciale: ecco cosa farà

I colpi di scena non mancano mai all‘Isola dei Famosi e nella prossima puntata ci sarà anche lo sbarco di Aldo Montano. Diciamo che gli autori del reality show hanno dovuto correre ai ripari a causa dei numerosi abbandoni che si sono verificati in queste settimane.

Proprio per tale ragione, per movimentare un po’ il clima, hanno scelto di mandare in Honduras dei protagonisti in moco da creare nuove dinamiche. Ebbene, tra questi c’è anche l’ex schermidore, il quale avrà un compito speciale. Vediamo di che cosa si tratta.

Lo sbarco all’Isola dei Famosi di Aldo Montano

Sui profili social dell’Isola dei Famosi è stata confermata, in maniera del tutto ufficiale, la presenza di Aldo Montano nel reality show. L’ex protagonista del GF Vip, però, non sarà un semplice concorrente di questa edizione, ma avrà un compito speciale. Partiamo subito col di re che Aldo sarà un po’ la guest star della prossima puntata del reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Nell’ultimo periodo i naufraghi sono apparsi piuttosto stanchi e provati. Alcuni di loro hanno avuto anche degli infortuni, per cui è stato necessario decretare alcune rinunce. Ebbene, onde evitare che qualche altro concorrente possa arrivare a prendere la decisione di andare via, abbandonando anticipatamente il reality show, Aldo avrà il compito di motivarli. Il suo ruolo, dunque, sarà quello di coach in modo da provare a stimolare gli altri protagonisti a rimanere in gioco e a tirare fuori la grinta.

Il ruolo di Aldo: autori corrono ai ripari

L’edizione di quest’anno dell’Isola die Famosi si sta rivelando quella con più ritiri mai verificatisi nella storia del reality show. Questo, probabilmente, a causa di una valutazione errata sulle condizioni psicofisiche dei concorrenti, o semplicemente per questioni legate al fato. Gli infortuni sono imprevedibili, quindi, nessuno si sarebbe potuto aspettare un simile epilogo.

Inoltre, c’è anche da aggiungere che quest’anno le condizioni di vita sull’isola sono ancora più difficili a causa della razione di cibo che si è ridotta ulteriormente. Ad ogni modo, al di là di quelle che potrebbero essere le cause, gli autori hanno deciso di correre ai ripari. Dopo Nikita Pelizon, dunque, che farà principalmente una sorpresa alla sua amica Helena Prestes, arriverà anche Aldo Montano all’Isola dei Famosi. Al momento non si sa per quanto tempo resterà, quindi, non resta che attendere per scoprirlo.