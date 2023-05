Alessandro Cecchi Paone sbugiarda l’Isola dei Famosi: ecco cosa hanno fatto quando Simone sveniva

Dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi insieme al suo compagno Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista su Fanpage in cui ha svelato dei retroscena sul reality show. Naturalmente, il giornalista si è soffermato soprattutto sui motivi che hanno spinto la coppia a lasciare il programma.

A tal riguardo, Alessandro ha svelato che cosa sarebbe successo dietro le quinte della trasmissione mentre Simone si trovava in condizioni di salute piuttosto gravi. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

I motivi per cui Alessandro e Simone hanno lasciato l’Isola dei Famosi

Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti sull’Isola die Famosi. Nello specifico, il protagonista si è soffermato sui momenti vissuti accanto al compagno Simone Antonlini, mentre era ricoverato. A tal riguardo, il giornalista ha ammesso di aver vissuto dei momenti davvero orribili, ma ci sono stati degli equivoci.

In molti, infatti, hanno creduto che Alessandro abbia deciso di andare via semplicemente a causa della decisione di dividere le coppie. La verità, però, non sarebbe questa. Cecchi Paone ha spiegato che nel suo contratto c’era la clausola relativa all’eventuale separazione delle coppie. Tuttavia, gli autori avevano contattato i due protagonisti chiedendo loro con una certa insistenza di accettare di partecipare al reality in qualità di coppia. Il protagonista dell’intervista, infatti, ha ammesso che, se avesse dovuto partecipare da solo, non lo avrebbe mai fatto.

Cecchi Paone svela cosa hanno fatto gli autori mentre il compagno stava male

In virtù di questa particolare insistenza, dunque, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di partecipare all’Isola dei Famosi. La scelta di separare le coppie, poi, è sopraggiunta in un momento molto delicato per entrambi. Simone si trovava in terapia semi-intensiva, era intubato e aveva riscontrato svariati problemi fisici tra cui: gravi sintomi di pressione bassa, disidratazione, esaurimento muscolare, stato saporoso, crisi notturne di bradicardia.

Alessandro è stato accanto a lui notte e giorno, senza riposare. Dopo tutto quel travaglio e quella preoccupazione, poi, gli autori gli hanno dato l’ulteriore batosta. Una volta che Simone si sarebbe ripreso, i due avrebbero dovuto proseguire la loro avventura come singoli. Pe entrambi, dunque, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed hanno deciso di andare via. Malgrado questo, però, Simone e Alessandro non ce l’hanno con la produzione del reality show, semplicemente, quello non era il momento di attuare questo cambiamento.