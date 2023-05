Verissimo anticipazioni 20 maggio 2023: in onda una puntata speciale dedicata ad Amici. Tutte le anticipazioni e le sorprese ai ragazzi

Cosa è accaduto nella puntata di Verissimo Speciale Amici 22? Ecco le anticipazioni della puntata del programma di Silvia Toffanin che vedremo in onda sabato 20 maggio su Canale 5 a partire dalle 16.30.

Ad una settimana dalla Finale del talent di Maria De Filippi i protagonisti si racconteranno ricevendo bellissime sorprese.

Anticipazioni Verissimo 20 maggio: puntata dedicata ad Amici

Nella puntata che vedremo domani in onda su Canale 5, ci saranno grandi sorprese per i ragazzi di Amici. Durante l’intervista di Wax il ragazzo si è presentato in studio con Arisa. La sua prof, colei che ha sempre creduto in lui e lo ha sempre sostenuto gli ha voluto fare così uno splendido regalo.

Davanti a Silvia Toffanin e a tutto il pubblico di Verissimo, Wax ha poi cantato il suo ultimo singolo intitolato Anni 70. Sorprese anche per Angelina e Isobel. Per la cantante è arrivata Lorella Cuccarini e la sua amica. Isobel, invece, ha avuto una bellissima sorpresa da parte di Alessandra Celentano, ma anche una ancor più bella da parte della madre che vive in Australia.

Silvia Toffanin incontra il vincitore di Amici 22

Silvia Toffanin ha incontrato anche il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola. Il ballerino ha danzato in primis insieme a Benedetta e poi da solo sulle note di Titanium. Per lui ci sono state due sorprese. Da una parte quella della madre, dall’altra quella di Raimondo Todaro, suo insegnante e sostenitore. Mattia ha parlato della sua passione per la danza e di come sia nato questo amore che l’ha portato a trasformare una passione in un vero e proprio lavoro.

Inoltre è possibile anche che si parlerà del presunto addio dei due insegnanti ovvero Todaro e Arisa. I due colleghi sembrano vogliano voltare pagina e lasciare la scuola. Aria pare sia intenzionata a concentrarsi per Sanremo, mentre l’insegnante di ballo sembra avere altri progetti.