Temptation Island, autrice svela come sono state scelte le coppie: spuntano grandi difficoltà

In queste ore, un’autrice di Temptation Island ha svelato il criterio con cui sono state scelte le coppie dell’edizione che a breve partirà. La persona in questione è il braccio destro di Maria De Filippi, ovvero, Raffaela Mennoia.

La donna ha ammesso che scegliere il cast è spesso un compito piuttosto arduo. La buona riuscita del programma, infatti, dipende principalmente da questo. Pertanto, vediamo quali criteri ha adoperato per arrivare alla sua decisione.

Raffaella Mennoia svela come ha scelto le coppie di Temptation Island

Il cast di coppie di partecipanti a Temptation Island è completo. Un ruolo fondamentale nella scelta dei vari protagonisti è giocato da Raffaella Mennoia. La caporedattrice di Uomini e Donne ha ammesso di essere lei stessa ad effettuare i casting, i quali sono durati per circa due mesi. In tale periodo ha incontrato tantissime coppie e le ha ascoltate una ad una. Il criterio principale che adopera per scegliere i partecipanti del reality show incentrato sulle tentazioni risiede nelle motivazioni esplicitate da chi si presenta ai provini.

In particolar modo, Raffaella è solita premiare quelle coppie all’interno delle quali è palese l’esistenza di un sentimento. In molti casi, però, esso è un po’ sbilanciato. C’è sempre uno che crede di amare di più l’altro e teme che il partner possa non essere sulla sua stessa lunghezza d’onda. Ebbene, questa, di solito, è la tipologia di coppia perfetta che viene scelta per partecipare al programma.

Altre indiscrezioni sul reality show e le grandi difficoltà

Raffaella Mennoia, poi, ha svelato anche altre curiosità sulle coppie di questa edizione di Temptation Island. Nello specifico, infatti, ha detto che si tratterà di tutti personaggi non famosi, in quanto al pubblico poco importa di chi siano i protagonisti. A farla da padrone, infatti, sono le storie. In molti si immedesimano in quello che vedono e questo è il motivo per cui il programma è mancato a tantissimi telespettatori.

L’autrice, poi, ci ha tenuto a precisare che il format è pressappoco identico. Non ci saranno variazioni e la struttura del programma sarà la stessa. Per quanto riguarda tentatori e tentatrici, invece, la donna non si è potuta sbilanciare. Si vocifera, però, che potrebbero esserci ex volti di Uomini e Donne. La Mennoia, poi, ha svelato anche le grandi difficoltà che tutto lo staff deve affrontare. Spesso si fanno dei turbi di lavoro lunghissimi per riuscire a garantire un ottimo risultato dal punto di vista del montaggio. Spesso, infatti, si dorme poco e si mangia male.