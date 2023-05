Oroscopo 21 maggio 2023, classifica: Ariete litigiosi, Bilancia confusi

Secondo l’oroscopo del 21 maggio, i nati sotto il segno dei Pesci devono stare attenti alle persone di cui si circondano. Gli Scorpione sono un po’ più flessibili su certi temi

Oroscopo dei primi sei segni

1 Capricorno. Siete molto determinati e decisi a mettervi in gioco. Non aspettate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. Prendete in mano il vostro futuro e indirizzatelo dove volete.

2 Leone. Non siete stati molto loquaci nei giorni passati, ma adesso è giunto il momento di recuperare. In amore siete molto favoriti, quindi, approfittatene. Anche nel lavoro potrebbero esserci cambiamenti.

3 Vergine. Siete particolarmente complici ed in sintonia con il partner o la partner in questo periodo. L’oroscopo del 21 maggio vi invita ad approfittare di questo momento per avanzare qualche proposta interessante.

4 Scorpione. In questo periodo siete più flessibili, anche su tematiche che, solitamente, vi rendevano particolarmente rigidi. Forse state imparando, poco alla volta, ad apprezzare la vita per quello che è e per come viene.

5 Sagittario. Alti e bassi dal punto di vista sentimentale, cercate di non compiere passi falsi. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la professione, specie se siete dei liberi professionisti.

6 Acquario. Giornata molto proficua in ambito professionale. Al contempo, però, cercate di ritagliarvi un po’ di tempo da dedicare alle persone care e a quelle che magari non vedere da un po’ di tempo.

Previsioni 21 maggio ultimi sei segni

7 Pesci. Cercate di essere molto attenti alle persone di cui vi circonderete. Non è escluso che una persona a voi cara potrebbe comportarsi in un modo che non riuscirete molto a decifrare.

8 Cancro. Siete in balia degli eventi. In questo periodo potrebbero esserci degli alti e bassi dal punto di vista dei sentimenti e questo è causato dal vostro essere particolarmente vulnerabili.

9 Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 21 maggio vi invitano ad essere un po’ meno selettivi e categorici, specie in amore. Lasciatevi andare un po’ di più ed apritevi a delle nuove esperienze.

10 Bilancia. In ambito professionale potreste mostrare qualche segno dovuto alla stanchezza. Cercate di mettere da parte il vostro orgoglio in certi casi per riuscire ad emergere.

11 Ariete. Il vostro animo è un po’ inquieto e il vostro spirito è litigioso. Cercate di essere un po’ più cauti nelle decisioni che prenderete in questo periodo. Riposate anche un po’ se potete.

12 Toro. Non siete amanti delle cose semplici, se non riuscite a complicarvi la vita almeno un po’, non riuscite ad essere contenti. Cercate di essere propositivi e più risoluti nelle decisioni.