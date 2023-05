Simone Coccia all’Isola dei Famosi? Lui sbotta furioso: “Andate a ca*are” (VIDEO)

In questi giorni si è parlato dell’ipotesi di vedere Simone Coccia come concorrente dell’Isola dei Famosi. Il rumor era trapelato qualche giorno fa da alcuni influencer del web e la notizia era stata poi riportata da svariati siti di gossip e testate giornalistiche.

Sembrava, dunque, che davvero tutto fosse pronto per il suo sbarco in Honduras. C’era addirittura chi aveva avanzato anche la presunta data in cui sarebbe accaduto il tutto. Ma sarà davvero così? A rompere il silenzio sulla faccenda è stato il diretto interessato. Vediamo cosa ha detto.

Simone Coccia sbotta a seguito dei recenti rumor sull’Isola dei Famosi

Simone Coccia ha registrato un video su Instagram all’interno del quale ha parlato dei recenti rumor trapelati in merito alla sua ipotetica partecipazione all’Isola dei famosi. Il protagonista ha detto di essere venuto a conoscenza tramite il web che alcune testate avevano dato per certa la sua partecipazione al reality show. Alcuni siti avevano addirittura dichiarato di essere a conoscenza della data in cui tutto sarebbe avvenuto.

Ebbene,, pare che Simone sarebbe dovuto sbarcare in Honduras lunedì 22 maggio. Questo, però, non avverrà nel modo più categorico. Il diretto interessato, infatti, ha pubblicato dei video all’interno dei quali ha specificato che, ad oggi, che è venerdì 19 maggio, si trova ancora in Italia, pertanto, come potrebbe mai arrivare in Honduras? Molto probabilmente, potrebbe adoperare il teletrasporto per realizzare quanto dato per certo da alcuni siti.

Una precisazione sulla rottura con Stefania Pezzopane

Ebbene, dopo aver fatto ironia sulla questione inerente la sua partecipazione ipotetica all’Isola dei Famosi, Simone Coccia ha sbottato mandando a quel paese tutti coloro i quali hanno messo in giro questa notizia. Con questo intervento, dunque, il protagonista ha chiarito che non sarà affatto un prossimo concorrente del reality show di Canale 5. Inoltre, Simone ha voluto replicare anche ad altre accuse.

Qualcuno, infatti, ha insinuato che la rottura con Stefania Pezzopane potrebbe essere stata tutta una trovata organizzata ad hoc da entrambi per creare un po’ di hype. Il tutto sarebbe stato fatto proprio in vista dello sbarco in Honduras di Simone. Quest’ultimo, però, ci ha tenuto a precisare di non avere bisogno di tutto ciò. In passato, infatti, ha partecipato al GF Vip senza inventare tutte queste storie, quindi, tutto quello che è trapelato fino a questo momento pare non sia fondato.