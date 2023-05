Maria De Filippi non ne può più di Todaro: lite furiosa ad Amici

Secondo ciò che in queste ore traspare in rete, Raimondo Todaro potrebbe lasciare Amici dopo una presunta lite con Maria De Filippi.

Che l’insegnante forse lasciasse la scuola si sapeva già da mesi ma ora invece si parla proprio di una lite con la conduttrice. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli della questione

Raimondo Todaro fuori da Amici: spunta una lite tagliata con la De Filippi

Cosa è successo tra la presentatrice di Amici e l’insegnante di ballo? A quanto pare, Raimondo e Maria avrebbero litigato nel corso della quarta puntata del serale di Amici 22. Nello specifico il litigio tra i due sarebbe avvenuto nella quarta puntata ma sembra che lo scontro sia stato tagliato dalla stessa produzione.

“Proprio questa discussione tra Raimondo e Maria De Filippi avrebbe creato delle tensioni. Stando a quanto riportano alcune fonti sembra che la conduttrice si sia spazientita con il maestro. Lo avrebbe accusato di essere troppo presuntuoso e di fare in continuazione dietrologie e insinuazioni.” Per questo motivo non ci sarebbero dubbi sul suo addio nella scuola. L’indiscrezione è stata riportata anche dal Messaggero.

La vittoria dell’insegnante di ballo ad Amici

Come riferiscono sempre alcuni siti in rete sembra che Raimondo quindi la sua avventura ad Amici dopo due anni sia finita. L’insegnante di danza latina potrebbe però tornare a Ballando con le stelle, dato che Milly è comunque alla ricerca di un nuovo cast per la prossima stagione. Al momento ovviamente non ci sarebbero conferme ma c’è da dire che Todaro non ha nemmeno smentito le voci.

Intanto, per il maestro questo è stato il suo anno fortunato. Dopo tante difficoltà e dopo tanto lavoro ha visto trionfare il suo alunno. Mattia Zenzola ha conquistato tutti, portando a casa la vittoria. Una vittoria che ovviamente ha condiviso con il proprio insegnante.