Uomini e donne, ex tronista dato per morto: scoppia il caso, la replica è durissima

In queste ore si è scatenato un vero e proprio caos attorno ad un ex tronista di Uomini e donne.

Dei titoli acchiappaclick hanno fatto pensare che l’ex corteggiatore e tronista Jack Vanore sia morto. Ovviamente dura la replica dell’ex volto noto di Uomini e donne chequesta volta ha perso letteralmente le staffe.

Jack Vanore contro chi lo ha dato per morto!|

“Teste di ca***, siete incommentabili”. Un classico esempio di mala comunicazione. È bastata una stories su Ig sulla perdita di un caro amico, male interpretata, che è circolata la news della dipartita del ragazzone che in passato è stato anche compagno di Raffaella Mennoia. Alla luce di questo, Vanore si è scagliato duramente con chi ha diramato la fake news e ha dichiarato attraverso i social:

“Sono veramente arrabbiato, non perché stanno usando la mia immagine per assicurarsi dei likes, che sinceramente non me ne frega una mazza. Sono arrabbiato perché la disgrazia di per sé c’è stata realmente perché io ho perso una persona vicina a me in modo tragico. E loro – e mi sto riferendo a tutti questi articoli che usano la mia immagine con su scritto “morto” o addirittura con lo sfondo con scritto Uomini e Donne – sono da denuncia. Ripeto, la disgrazia l’ho subita veramente e voi lucrate per dei likes su una disgrazia reale.”

Uomini e donne: Jack VanORe e il lungo sfogo sui social

Nel corso del suo lungo sfogo l’ex tronista di Uomini e donne ha dimostrazione di ciò ha postato anche dei titoli in cui lo vedevano morto. Jack si è arrabbiato tantissimo spiegando che quei titoloni hanno messo in ansia sia la sua famiglia che i suoi amici tempestandolo di telefonate.

Fortunatamente il giovane sta benissimo e nulla di tutto ciò che è stato scritto ‘è vero.