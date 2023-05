“Furto” all’Isola dei Famosi: naufraghi organizzano spedizione punitiva, Chicas in rivolta

In queste ore all’Isola dei Famosi c’è stato un tentativo di “furto”. Stando a quanto emerso dal daytime odierno, infatti, Marco Mazzoli ha avuto l’idea di organizzare una spedizione punitiva contro i due naufraghi esiliati, ovvero, Christopher Leoni e Gian Maria Sainato.

Lui ed altri membri della tribù degli Hombres hanno deciso di salire su di una zattera e remare fino ad arrivare sull’altra isola. Una volta giunti a Sant’Elena, però, si sono trovati dinanzi uno spettacolo alquanto triste. Le Chicas, invece, hanno avuto delle discussioni molto accese.

Il “furto” all’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno deciso di organizzare una sorta di furto. Nello specifico, alcuni membri della tribù degli Hombres hanno deciso di andare di nascosto sull’Isola di Sant’Elena per rubare del cibo ai due esiliati. La zattera, capeggiata da Marco Maszzoli, ha solcato i mari dei Caraibi probabilmente per due ore, dato che i protagonisti avevano la sensazione di non arrivare più a destinazione.

Ad ogni modo, una volta giunti sull’alltra spiaggia, i protagonisti hanno provato a rubare del cibo ai loro ex compagni d’avventura ma si sono trovati dinanzi uno spettacolo raccapricciante. All’interno del contenitore in cui ci sarebbe dovuto essere il cibo, infatti, c’erano pochissime cose. I protagonisti di questa spedizione punitiva, dunque, hanno rinunciato alla loro missione ed hanno incontrato Christian e Gian Maria concedendosi un piccolo “aperitivo” con il cocco.

Le Chicas litigano furiosamente per delle ciambelle

Al loro rientro tra gli altri compagni d’avventura, poi, gli Hombres hanno assistito a delle scene piuttosto incresciose. In occasione del compleanno di Alessandra, infatti, lo spirito dell’Isola dei Famosi ha deciso di donarle sei ciambelle. La festeggiata avrebbe potuto decidere come dividerle. Dopo svariate discussioni, ha deciso di darne una agli Hombres e cinque alle Chicas.

Alcuni uomini, però, hanno deciso di non mangiare il proprio pezzo di ciambella, in quanto si trattava di una porzione davvero misera e non sarebbe cambiato nulla il mangiarla o meno. Le Chicas, invece, quasi si sono azzuffate per chi potesse averne un po’ in più. Helena, infatti, si è subito poterne mangiare due pezzi, ma Pamela l’ha subito frenata dicendole che questo “lusso” spettasse solo eventualmente alla festeggiata. Gli uomini, intanto, hanno assistito alla lite piuttosto spazientiti.