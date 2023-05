Un posto al sole anticipazioni lunedì 22 maggio 2023: Il castello di Lara sta per crollare, la vendetta di Ida

Continua con grandissimo successo la messa in onda di Un posto al sole. Una uova puntata della soap attende i fan come sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 22 maggio 2023.

Roberto ormai è convinto che Tommaso sia suo figlio e lo adora. Ida, la vera madre del bambino, è in arrivo a Napoli per riprenderselo, pentita di averlo ceduto a Lara. Intanto Speranza, dopo aver parlato con Mariella, vuole fermare Micaela dal provarci con il suo fidanzato. Però Samuel è sempre più attratto dal suo carattere… Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci rivelano gli spoiler

Un posto al sole anticipazioni 22 maggio: Ida torna a Napoli per riprendersi il suo bambino

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di lunedì 22 maggio ci fanno sapere che per Lara il suo castello sta per crollare. La Martinelli è convinta di aver avuto la meglio su Marina ma non sa che per lei i guai sono appena iniziati.

Ida la vera madre di Tommaso si è pentita di aver venduto il suo bambino e ora sta tornando a Napoli per riprenderselo. Quello che ci fanno sapere gli spoiler è che la donna farà di tutto per riavere il suo piccolino, e sarà pronta anche a raccontare tutta la verità. Come reagirà adesso la perfida dark lady?

Anticipazioni: Speranza in difficoltà con Samuel

Nel corso dell’episodio di lunedì largo spazio anche a Speranza. La ragazza dopo aver parlato con Mariella, vuole fermare Micaela e impedirle di corteggiare il suo fidanzato.

Peccato però che Samuel sia sempre più attratto dal suo carattere intraprendente. Come finirà tra i due? Riuscirà la zia della giovane a mettere la pace? Per scoprirlo non ci resta altro che attendere.