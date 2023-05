Ballando con le stelle: Milly Carlucci prepara il colpo grosso! Cast da urlo!

Mancano ancora molti mesi per l’inizio di una nuova edizione di Ballando con le Stelle. La macchina di Milly Carlucci però è già in movimento e sembra che per questa nuova edizione ci saranno grandi novità. La conduttrice infatti pare stia preparando un vero e proprio colpaccio che sicuramente non potrebbe far latro che piacere ai fan.

Nel 2023 non sono mancate le polemiche non solo per i concorrenti in gara, ma anche, e soprattutto, per la giuria in modo particolare verso la Lucarelli. Dalla chiusura del programma si parla di una sostituzione, ma per ora né la Lucarelli, nè la Carlucci si sono esposte.

Milly Carlucci pronta a richiamare Raimondo Todaro

In queste ultime ore si è parlato di un litigio tra Raimondo Todaro e Maria D Filippi. Lo scontro tra i due sarebbe avvenuto in una delle puntate di Amici, dove sembra che la conduttrice si sia spazientita con l’insegnante. Attenzione però al colpo di scena: Nuovo riporta infatti che, dopo la scuola di spettacolo di Canale 5, Todaro potrebbe “ritornare all’ovile”.

Un ritorno in grande stile a Ballando con le stelle, la trasmissione dove per tanti anni ha lavorato in veste di professionista. Quando aveva lasciato la Rai, ad ogni modo, Todaro si era concesso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del programma. Ora però la Carlucci potrebbe riaccoglierlo di nuovo tra le braccia

Ballando con le Stelle: giuria confermata?

Tra i vari rumors, spesso smentiti, sono spuntati i nomi di alcuni personaggi che potrebbero sostituire altri in giuria. Si era parlato anche di una vera rivoluzione, ma secondo Dagospia, pare che stia prendendo piede un’altra ipotesi.

Il portale non solo anticipa i nomi di possibili concorrenti con cui la Carlucci starebbe trattando, come Wanda Nara, Marcell Jacobs e Antonio Caprarica, ma anticipa il possibile futuro della nuova giuria. Al momento però non ci sarebbe nessuna conferma tanto che per ora viene confermata la stessa dello scorso anno: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith.

