Terra Amara anticipazioni al 26 maggio 2023: Demir e Yilmaz alleati!

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi che vanno dal 20 al 26 maggio 2023 ci saranno grandi colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato.

Hunkar sospetta che dietro alla denuncia anonima si nasconda Behice, un sospetto che sfiora anche la mente di Fekeli. Yilmaz e Zuleyha si incontrano, e la conversazione tra i due è incentrata su ciò che è accaduto a Ercument, ma il filmato che Mujigan fa di nascosto ai due sembra raccontare un’altra storia. Intanto le indagini sulla morte di Ercument proseguono e Demir viene accusato dell’omicidio.

Terra Amara anticipazioni al 26 maggio: Zuleja regala il suo abito da sposa a Gulten

Nelle prossime puntate di Terra Amara Hunkar e Demir stabiliscono un piano con Yilmaz e Fekeli. Mujigan non viene informata e s’insospettisce. Quando Yilmaz parte improvvisamente la dottoressa affronta Fekeli. Yilmaz e Demir si recano insieme a Istanbul per chiedere aiuto a Emel, la sorella di Ercument. Intanti, Fekeli va da Gulten per chiedere la mano della ragazza. Zuleja invece in vista delle nozze decide di regalare alla giovane il suo abito da sposa…

Intanto, Sanye scopre che ad inscenare il furto dei gioielli è stato proprio suo marito. Il tutto ovviamente per pagare i debiti che aveva con Hatip. La donna decide di recarsi da Hatip, per informarlo che si farà carico lei dei debiti del marito, poi costringe Gaffur a scusarsi pubblicamente per avere accusato ingiustamente Cetin.

Anticipazioni: Demir e Yilmaz alleati per il bene di Cukurova

Le anticipazioni ci fanno sapere che mentre Fekeli è seduto alla locanda di Ferhat sente due uomini fare progetti sulla possibilità di acquistare la raffineria di Hulusi e impadronirsi delle terre di Cukurova.

Ali Ramet decide quindi di informare subito Hunkar che di conseguenza avvisa Demir. A questo punto si pensa a creare una sorte di allenza e Demir e Yilmaz per la prima volta decidono di guardare nella stessa direzione per il bene del paese.