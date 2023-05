Colpo di scena a Ued: Roberta di Padua e Andrea Foriglio si sono visti? Il dettaglio di lei non sfugge

Pare ci sia stato un vero e colpo di scena per Roberta Di Padua. Solo pochi giorni fa Andrea Foriglio ex corteggiatore di Nicole Santinelli aveva detto a Lorenzo Pugnaloni, che con la dama del trono over ci sarebbe potuto essere un incontro.

“Nella vita ami dire mai...!” e quella frase postata da giovane di Cassino ieri sera ha scatenato il gossip.

Roberta di Padua e Andrea Foriglio si sono visti?

Sembra infatti che Andrea e Roberta siano usciti a cena. A confermalo una foto. Poche ore fa, la dama di Cassino ha postato alcuni scatti in dolce compagnia. Una serie di foto dove si vedono calici di vino e tanto buon cibo. Fin qui nulla di strano se una di queste immagini non fosse stata accompagnata da una frase… Nella vita mai dire mai.

La stessa ed identica frase detta da Foriglio pochi giorni da al giovane blogger Lorenzo Pugnaloni. Questo lascerebbe intendere quindi che i due si sono visti a cena. Al momento precisiamo non ci sono certezze sull’incontro e per scoprire qualcosa in più per adesso non ci resta altro che attendere.

La dama di Cassino pronta a godersi la sua estate…

In una recente intervista al settimanale ufficiale di Uomini e donne, Roberta ha fatto sapere di essere pronta per la sua estate. Anche quest’anno la maggior parte del tempo lo trascorrerà assieme a suo figlio. La dama e il suo bambino sono pronti per partire, infatti, proprio Roberta ha fatto sapere che il suo piccolo desidera tanto andare a Dubai.

Sempre nel corso di questa intervista, Roberta si è detta molto contenta del suo percorso fatto a Ued anche se nemmeno quest’anno ha trovato l’amore. E parlando dei cavalieri, la Di Padua si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio ha rivelato di aver visto un Riccardo molto diverso da quello che ha conosciuto, trovando invece una persona al quanto superficiale.