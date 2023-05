Amici 22, conoscete la madre di Wax? E molto più famosa di lui…

A quanto pare il giovane Wax non è il solo artista di casa. Il cantante, ovvero Matteo Lucido ha una mamma diventata celebre ancor prima di lui. Nel corso della sua permanenza nella Scuola di Amici 22, il giovane non si è particolarmente esposto sulla sua famiglia.

Probabilmente proprio per evitare che il lavoro della madre potesse in qualche modo influenzare il suo percorso nel talent. Ma chi è in effetti la mamma del giovane artista? Non ci crederete mai

Sapete chi è la mamma di Wax? Anche lei molto famosa

A distanza di otto mesi dal suo ingresso nella Scuola, Wax ha potuto rivedere i suoi genitori. In quella occasione ha dedicato loro una canzone e in un verso ha chiamato la madre Maura, svelando così il suo nome. La donna poi si è scoperto che è una molto conosciuta e affermata nel mondo dell’arte.

La mamma del cantante ha studiato economia ma poi ha capito che la sua vera passione era un’altra, appunto la pittura. Proprio ad Amici Wax ha riconosciuto un suo quadro celebre. La donna è sposata con Enrico, anche lui presente nel corso dell’incontro avvenuto prima della finale, a distanza di otto mesi dal suo ingresso nel talent show di Canale 5.

Il percorso di Wax ad Amici 22

Il giovane cantante ha incuriosito nella scuola di Amici fin dal proprio ingresso. Amatissimo dalle ragazzine in tanti credevano che Wax portasse a casa la vittoria. Per lui purtroppo questa non è arrivata ma grazie sempre a Maria De Filippi è riuscito ad ottenere degli ottimi risultati e dei prestigiosi contratti.

La sua carriera adesso è solo all’inizio ma sappiamo benissimo quanto Amici sia in grado di dare la giusta strada ai partecipanti. Infatti, proprio per questo motivo non possiamo che augurargli una buona fortuna.