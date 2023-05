Ex storico concorrente di Amici sposa il suo compagno: finalmente è mio marito!

Fiori d’arancio per un ex concorrente di Amici. Stiamo parlando di un giovane ragazzo che ha preso parte alla prima edizione del talent, Pierpaolo Astolfi.

Lo ricordate? Beh a quanto pare l’ex allievo della scuola ha finalmente sposato il suo compagno, coronando così il suo sogno d’amore.

Fiori d’arancio per l’ex allievo di Amici: finalmente il giorno tanto atteso

Oggi io e Andrea abbiamo detto sì davanti al governo danese. Oggi io e Andrea ci siamo sposati, oggi Andrea è diventato mio marito ed io il suo”, ha scritto l’ex allievo di Amici di Maria. Ma chi è Pierpaolo Astolfi?

L’ex allievo h a preso parte alla scuola alla sua prima edizione vinta dal cantante Dennis Fantina. All’epoca Andrea si è presentato come aspirante conduttore televisivo, ma non ha superato nemmeno il primo esame finendo fuori ancora prima dell’inizi della fase finale.

Dopo aver preso parte ad Amici è stato protagonista di svariate televendite per Mediashopping, affiancando la sua ex insegnante di fitness Jill Cooper e ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione. Dopo essersi occupato anche di comunicazione e casting di pubblico TV, oggi Pierpaolo è un attivista LGBTQ+ e co-director di MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer.

La prima edizione di Amici chiamata Saranno Famosi

La prima edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi (all’epoca chiamato e conosciuto come Saranno famosi) è andata in onda nella sua fase iniziale dal 17 settembre 2001 al 16 marzo 2002 su Italia 1 nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì con la conduzione di Daniele Bossari e con la puntata …

Come detto in precedenza quell’edizione fu vinta dal cantante Dennis Fantina sparito poi dalla circolazione dopo dopo. Ad oggi infatti, il ragazzo ha accantonato ciò che è la musica tornando al suo lavoro di sempre.