Terra Amara, le anticipazioni: una tragedia inaspettata cambia tutto

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni relative ai prossimi episodi ci fanno sapere che saranno molti colpi di scena. In particolar modo i telespettatori assisteranno ad una morte drammatica ed improvvisa. Non quella di Ylmaz come vi abbiamo già anticipato ma quella della nonnina Azize.

E’ sicuramente il personaggio più dolce della soap turca, quello della nonnina Azize, che ormai è entrato nel cuore di milioni di telespettatori di tutto il mondo. A prestarle il volto è Serpil Tamur, classe 1944 e 61 anni di carriera alle spalle tra teatro, cinema, televisione e anche regia.

Terra Amara, l’attrice che interpreta Azize confessa quale è stata la scena più difficile da girare

Intervistata dal magazine Dreamers l’attrice turca racconta qual è stata la scena più difficile da girare. E a quanto pare è stata proprio quella della caduta della donna. In quel caso, fa sapere l’attrice non è stato semplice, soprattutto perchè la scena è stata girata al mattino presto e faceva molto freddo.

Serpil ha fatto sapere ancora di aver amato molto questo personaggio che interpreta anche perchè è arrivato in una fase della carriera in cui solitamente scarseggiano i ruoli per le attrici.

L’attrice della nonnina Azize racconta come si è preparata per il ruolo

L’attrice che interpreta la nonnina Azize ha fatto sapere ancora che questa è stata la prima volta che ha interpretato un personaggio con l’alzahimer. Per questo motivo prima di cimentarsi nella persona si è recata in vari centri per anziani proprio per studiare movimenti e per sapere qualcosa in più sulla malattia.

Quest’ultima aggiunge di aver chiacchierato proprio con i pazienti e di essere rimasta con loro anche dandogli da mangiare. In particolare si è legata molto ad una donna che ha incontrato ed è proprio a lei che si è ispirata per il ruolo della nonnina della soap turca.