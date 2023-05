Nicole Santinelli e Carlo a Verissimo, matrimonio in arrivo? Cosa hanno svelato

Nella puntata odierna di Verissimo sono stati ospiti Nicole Santinelli e Carlo Mancini. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono aperti con Silvia Toffanin ed hanno raccontato come stanno vivendo questi primi giorni di relazione.

Entrambi sono apparsi estremamente felici ed hanno speso solamente parole d’amore per descrivere quello che sentono l’uno verso l’altra. Ad un certo punto, Poi, è spuntato un tema molto interessante inerente la possibilità di un matrimonio. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno rivelato ai due ragazzi.

Matrimonio per Nicole e Carlo? Sorpresa inaspettata

Nicole e Carlo, dopo essersi scelti a Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. In tale occasione hanno parlato della loro vita privata, del loro difficile passato che hanno in comune e, naturalmente, dei loro progetti futuri. Tra di essi potrebbe esserci anche un matrimonio inaspettato. Un amico di Carlo, infatti, gli ha fatto una sorpresa dedicandogli un video messaggio molto importante.

Al suo interno ha detto al suo amico di non vedere l’ora di ricevere la notizia che aspetta con tanta ansia, ovvero, quella di un matrimonio. Silvia, naturalmente, non ha potuto fare a meno di chiedere ai tuoi ragazzi di commentare questo intervento. Carlo ha ammesso che, attualmente, i due ragazzi stanno provando ad andarci cauti, tuttavia, nei suoi pensieri c’è sicuramente il desiderio di convolare a nozze con Nicole. Anche quest’ultima ha ribadito di essere abbastanza cauta, ma non è escluso che col tempo possano fare questo grande passo.

Carlo spiazza la Santinelli a Verissimo

Nicole e Carlo, inoltre, hanno svelato a Verissimo quelli che sono i loro progetti futuri. Il ragazzo aveva intenzione di sviluppare il suo lavoro a Ravenna. Da quando ha conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne, però, ha deciso di cambiare idea. Nello specifico, infatti, ha ammesso che farà di tutto per avvicinarsi il più possibile a lei. Al primo posto nella sua vita, infatti, adesso c’è proprio Nicole. Tutto il resto si dovrà adeguare a questa condizione insormontabile.

Anche Nicole ha ricevuto una sorpresa da parte delle sue amiche. Le ragazze hanno ammesso che anche loro hanno sempre fatto il tifo per Mancini. Proprio per tale ragione, sono estremamente felici per la loro amica e le augurano il meglio. Al termine dell’intervista, poi, Carlo ha fatto una sorpresa alla sua fidanzata facendo le consegnare una rosa rossa e dicendole delle parole molto romantiche e toccanti.