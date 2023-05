Un posto al sole anticipazioni lunedì 22 maggio 2023: Micaela non molla, Speranza prende una decisione

Lunedì 22 maggio 2023 una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che la vera madre di Tommaso, pentita di essersi liberata del bambino, prenderà una decisione importantissima: partire per Napoli e andare a riprendersi suo figlio.

Spazio anche per il triangolo formato da Samuel, Speranza e Micaela. La giovane Speranza sembra sia intenzionata a riprendersi il suo fidanzato ma la Cirillo sembra proprio non mollare la presa.

Anticipazioni Un posto al sole 22 maggio: Speranza e Samuel ai ferri corti

A tirare troppo la corda, si sa, che questa prima o poi è destinata a spezzarsi. E proprio questo potrebbe essere il destino della relazione tra Samuel e Speranza. Nonostante i più disparati tentativi del ragazzo di coinvolgere la fidanzata in un’uscita o nel ritagliare un po’ di tempo per loro, le risposte ricevute saranno sempre negative.

Speranza, assorbita dallo studio, non avrà tempo per il suo fidanzato fino a quando ad un certop untosi renderà conto che lo sta davvero perdendo. Infatti, Micaela ormai è ossessionata dal Piccirillo o lo vuole conquistare a tutti i costi. E almeno per adesso, Samuel sembra apprezzare eppure tanto…

Anticipazioni. Ida arriva a Napoli per riprendersi suo figlio

Nell’ultima puntata di Un posto al sole abbiamo visto Lara ricevere la telefonata improvvisa di Ida (la vera madre di Tommy). Sulla donna, re si è stampata immediatamente un’espressione di terrore puro, che difficilmente scorderemo.

La madre di Tommy è pentita di aver venduto il suo bambino alla Martinelli e ora il suo unico obiettivo è quello di riprenderselo. C’è da scommetterci che Lara combatterà purché questo non si verifichi ma non è ancora chiaro come Ida intenderà riprendersi suo figlio. Cosa si diranno le due donne al telefono? Ma cosa avrà in mente la dark lady adesso?