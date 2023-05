Domenica In, Mara Venier che vergogna! “Hai messo il vibratore?”, gaffe a luci rosse

Domenica 21 maggio è andata in onda una nuova puntata di domenica In.

Come spesso accade, anche in questa di ieri, la conduttrice si è lasciata andare ad una battuta che ha scatenato e non poco il pubblico a casa.. Andiamo a vedere insieme cosa è successo

Imbarazzo e a Domenica In: Mara esulta con una battuta a luci rosse

Gaffe a luci rosse a Domenica In, nella puntata in onda ieri 21 maggio. Protagonisti Mara Venier e il suo ospite Massimiliano Ossini, in studio insieme a figlia e moglie. A un certo punto dell’intervista la conduttrice ha chiesto al collega: “Hai messo il vibratore?“. E subito dal pubblico qualcuno le ha fatto notare l’errore che possiamo definire a luci rosse. La Venier in realtà si riferiva alla vibrazione del cellulare che non smetteva di suonare.

Tra una battuta e l’altra, insomma, Mara ha fatto una delle sue tante gaffe facendo divertire parecchio sia il pubblico in studio che i telespettatori a casa. Sui social lo scivolone non è passato inosservato. Infatti qualcuno ha subito sottolineato la cosa definendola “Le perle di zia Mara“. Qualcun altro invece, ha precisato che il primo posto ai nuovi mostri di Mara è assicurato.

La reazione dell’ospite tra imbarazzo e risate

Capito l’errore Mara ha cercato subito di rimediare provando a specificare cosa volesse dire. collega e conduttore napoletano, volto di Unomattina, alla domanda si è lasciato andare a una risata che ha smorzato un po’ l’imbarazzo. Dopo la gaffe, Mara Venier si è subito scusata specificando che intendeva dire “vibrazione”.

Errori a parte, comunque, Ossini si è poi raccontato in una lunga intervista, parlando sia della sua carriera ma anche della sua vita privata. Anche nella giornata di ieri, Domenica In è stato dei programmi più seguiti, e come sempre gli ascolti l’hanno premiata a pieno…