Al Bano non lo trattiene: “Ci sarà una sorpresa”, accadrà a 4 volte 20

C’è grande attesa per l’evento musicale che vedrà Al Bano protagonista su Canale5 martedì 23 maggio in prima serata dalle 21:30 circa. Intervistato dal settimanale Tele Sette l’artista, emozionato come mai, parla degli ospiti che avrà con sé per questi ottant’anni: Gianni Morandi, i Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero.

Quest’ultimo, inoltre farà una sorpresa speciale all’amico e collega che al momento resta tutto un mistero. Ma la vera curiosità è intorno alla presenza dell’ex moglie Romina Power e dei figli Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e Albano Jr e all’assenza di Loredana. E proprio sulla presenza della sua famiglia, quando gli si chiede cosa faranno, il cantante risponde: “come tutte le sorprese meglio non dirle prima!”

Tutto pronto per il grande evento 4 Volte 20

Al Bano ha fatto sapere di essere molto contento per questo evento e che non vede l’ora che venga trasmesso in onda. C’è da dire inoltre, che il concerto è stato già registrato pochi giorni fa e sarà trasmesso domani sera su Canale 5.

Come detto in precedenza allo spettacolo hanno preso parte i figli di Al Bano e anche quelli avuti con Loredana. L’unica assente è proprio la Lecciso, secondo alcune indiscrezioni sembra che anche questa volta ci sia dietro un veto da parte della Power.

Gli ospiti della serata: musica e tanto divertimento

Nel corso dell’intervista viene chiesto al cantante quando ha iniziato a pensare a questo evento. Lui risponde di averlo fatto nel momento in cui ha realizzato che stava per arrivare a compiere ottant’anni, anche se lui preferisce non chiamarli così ma 4 volte 20 da cui prende il nome proprio l’evento musicale.

Al Bano è pronto a godersi la serata organizzata per il suo importante compleanno. Durante l’intervista spiega che ogni invitato si esibirà assieme a lui. L’artista dice che condividerà il palco con gli amici di una vita che definisce “quelli con la A maiuscola”. Sarà l’occasione per fare una riunione unica nella carriera del cantante. Insomma, per adesso non ci attende altro che aspettare domani sera