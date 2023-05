Sonia Bruganelli contro Laura Freddi: botta e risposta al veleno a causa di Paolo Bonolis

In queste ore c’è stato un botta e risposta alquanto piccato tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi. Come in molti ricorderanno. le due donne hanno una cosa in comune. Entrambe, infatti, sono, o sono state, legate a Paolo Bonolis.

Questo, inevitabilmente, ha spinto le due protagoniste ad essere spesso protagoniste di scontri e polemiche. Ebbene, in queste ore, è stata una frase rilasciata da Laura ad indisporre particolarmente Sonia, la quale non ha esitato a replicare.

Le dichiarazioni di Laura Freddi su Paolo Bonolis

Laura Freddi e Sonia Bruganelli si sono lanciate delle stoccate al veleno in queste ore. Tutto è partito dal momento in cui la prima ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni piuttosto inaspettate su Paolo Bonolis. Nello specifico, la donna ha dichiarato di non essersi avvicinata al noto conduttore in virtù della sua fama e popolarità. All’epoca in cui i due ebbero una relazione, infatti, Bonolis non era neppure conosciuto.

Con queste dichiarazioni, piuttosto pungenti, la showgirl ci ha tenuto a smentire tutti i pettegolezzi che si sono susseguiti negli anni. In molti, infatti, hanno accusato la donna di essersi avvicinata al presentatore solamente in quanto lui fosse famoso. In questo modo, dunque, anche lei avrebbe potuto avere un tornaconto personale facendosi conoscere nel mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, queste affermazioni non sono affatto piaciute a Sonia, la quale non ha esitato a replicare in maniera piuttosto infastidita.

La replica piccata di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un trafiletto di questa intervista, proprio quello in cui Laura Freddi parlava di Paolo Bonolis. Ebbene, l’ex opinionista del GF Vip ha ironizzato dicendo che, in effetti, Paolo avesse raggiunto l’apice del suo successo dopo aver incontrato lei. In seguito, poi, ha aggiunto anche un’altra frase. Nello specifico, ha detto che, in realtà, anche ai tempi di Laura, non era del tutto sconosciuto.

Tali affermazioni, dunque, lasciano intendere che la Bruganelli non sia molto d’accordo con quanto rivelato dalla Freddi. Probabilmente anche lei è una di quelle che crede che la showgirl si sia avvicinata a suo marito per propri interessi personali? Questo non è dato saperlo. Al momento, Laura si è limitata solo a condividere sul suo account Instagram il commento di Sonia. La donna non ha replicato ulteriormente alle dichiarazioni dell’imprenditrice. Non resta che attendere per vedere se ci sarà un prosieguo.