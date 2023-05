Daniele Dal Moro umilia una fan e infanga Nikita Pelizon: ecco cosa è successo (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando di Daniele Dal Moro a causa di una presunta crisi con Oriana Marzoli, ma in queste ore il suo nome è sulla bocca di tutti a causa della lite con una fan. Il giovane, infatti, ha avuto uno screzio con un utente dei social ed ha dato una risposta piuttosto pungente.

La signora in questione ha espresso il suo disappunto a causa di alcuni comportamenti dell’ex gieffino. La donna in questione sembra essere, per contro, una grande fan di Nikita Pelizon. Ebbene, Daniele non ha esitato a replicare in maniera alquanto piccata, tirando in ballo anche la vincitrice di questa edizione del reality show. Vediamo cosa ha detto.

Lite tra Daniele Dal Moro e una fan: c’entra anche Nikita Pelizon

Daniele Dal Moro ha avuto uno screzio con una fan su Twitter. La persona in questione ha commentato un intervento dell’ex concorrente del GF Vip che, a quanto pare, non deve aver molto gradito. In particolare, l’utente ha ammesso di essere rimasta particolarmente delusa dal comportamento del giovane. Il suo intervento, però, non è rimasto impunito e Daniele ha deciso di replicare in maniera anche piuttosto pungente.

In particolar modo, Il ragazzo ha detto alla signora che, dal momento che è una di quelle che commenta su pagine in cui si parla di fate e di unicorni, è normale che si esprima in maniera impropria sui social. Daniele, poi, ha tirato in ballo anche Nikita Pelizon alludendo al fatto che i fan della vincitrice del GF Vip non possano essere certamente delle persone intelligenti e con un certo spessore culturale. (Continua dopo la foto)

Web infuriato e come procedono le cose con Oriana

L’intervento di Daniele Dal Moro contro la fan ha fatto il giro del web ed ha indignato particolarmente alcune persone. In molti, infatti, hanno reputato il suo commento del tutto inopportuno e davvero molto offensivo nei riguardi di Nikita e di tutti i suoi fan. Per il momento, però, la diretta interessata non è ancora intervenuta per commentare l’accaduto, non resta che attendere per vedere se lo farà.

Nel frattempo, resta da capire anche se tra Daniele e Oriana sia davvero in atto una crisi. Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni sui social, però, sembra che tra loro non sia successo nulla e le cose continuino ad andare a gonfie vele. Se sono spariti dai social da un po’ di tempo è semplicemente poiché hanno degli impegni.