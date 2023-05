Beautiful, anticipazioni americane: grande ritorno nella soap con un figlio!

Continua con grande successo la messa in onda della soap opera americana Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che le ultime anticipazioni americane parlano di un ritorno eclatante che porterà scompiglio nella storia di Carter Walton e Katie Logan.

Secondo quanto riporta CelebDirtyLaundries, nelle prossime puntate americane potrebbe tornare a Los Angeles Zoe Buckingham! In questi giorni, su Canale 5, la trama vede sua sorella Paris interessata a mandare avanti la sua relazione con l’avvocato.

Anticipazioni Beautiful: Zoe torna nella soap ma con una sorpresa

Ma ben presto la Buckingham si ritrova a salutare anche lei Walton. Nella trama che sta andando in onda negli Stati Uniti, che risulta essere avanti di circa un anno, Carter è molto vicino a Katie. Questo sebbene Bill stia facendo di tutto per riconquistarla. E un ritorno inaspettato a Los Angeles potrebbe incidere sul futuro di questa coppia. Infatti, gli spoiler parlano di un ritorno di Zoe e con un grande colpo di scena.

Pare che lontana da Los Angeles la ragazza abbia dato alla luce un figlio. Un figlio tenuto nascosto a Carter, poiché quando è andata via era molto amareggiata. Questo addio potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il ritorno!

Il grande desiderio di Carter…

Come abbiamo visto in questi episodi ma anche in quelli precedenti, Carter ha sempre dichiarato di voler diventare padre, sogno che giustamente allontana in primis Quinn. Infatti, la Fuller ha deciso di andare via proprio per permettere all’avvocato di crearsi una famiglia.

Quello che resta da capire è se anche Katie si metterà da parte o deciderà di iniziare una relazione stabile con il bel avvocato. Al momento non resta che attendere ulteriori anticipazioni di B&B per scoprire se Zoe Buckingham tornerà davvero e se darà vita al grande colpo di scena!