Fino a quando va in onda Uomini e donne story?

Come tutti sanno il dating show più amato e seguito di sempre, è terminato due settimane fa. L’ultima puntata della trasmissione è andata in onda venerdì 12 maggio, dopodiché al suo posto è arrivato il format Uomini e Donne Story.

Quest’ultimo coprirà la programmazione fino al solito termine stagionale e vedrà il meglio della stagione 2022/2023 . Ma fino a quando andrà in onda?

Uomini e donne story fino a quando va in onda e perchè non convince

Uomini e Donne Story ha iniziato la messa in onda da lunedì 15 maggio. Anche questo format sta tenendo compagnia agli affezionati telespettatori con il meglio della stagione passata, in attesa di nuove, intriganti ed emozionanti avventure! Intanto, con questa nuova programmazione Terra Amara ha subito una piccola variazione di orario.

Purtroppo, visti gli ascolti di questa settimana appena terminata, sembra che Ued story non stia proprio convincendo. Da casa, in tanti hanno lamentato questo riassunto delle ultime puntate, tagliate e rimescolate senza senso. Molti telespettatori, avrebbero preferito di più riguardare scelte del passato, come ad esempio quelle di Andrea Damante, Costantino Vitagliano o magari il trono delle gemelle Enardu.

Fino a quando va in onda il dating show di Maria De Filippi

La decisione di concludere con anticipo le registrazioni di questa stagione di Uomini e donne ha fatto storcere e non poco il naso a qualcuno. Sembra però che dietro tale scelta ci sia una spiegazione logica. Nel dettaglio quest’anno dopo due anni di pausa tornerà Temptation Island e Maria ovviamente è già impegnata con il nuovo realty.

Quello che sappiamo è che comunque Ued Stories andrà in onda per tutta la settimana. Nello specifico terminerà questo venerdì chiudendo così definitivamente la stagione…. Per nuove registrazioni invece bisognerà attendere il mese di agosto.