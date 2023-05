Oroscopo 23 maggio 2023: Gemelli volenterosi, Sagittario un po’ stanchi

Secondo l’oroscopo del 23 maggio i Capricorno dovrebbero tenere a bada un po’ di più l’istinto. I nati sotto il segno dell’Ariete, invece, stanno per vivere delle novità dal punto di vista affettivo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento molto particolare dal punto di vista affettivo. Ci sono delle novità all’orizzonte, ma è necessario non perdersi troppo in chiacchiere. Buon momento per fare nuovi incontri.

Toro. L’Oroscopo vi invita ad essere un po’ più attivi e audaci. Non siate troppo polemici e cercate di riflettere prima di prendere delle decisioni importanti che riguardano il vostro futuro.

Gemelli. Siete desiderosi di mettervi in gioco, quindi, vi conviene iniziare da subito. Non aspettate che le occasioni di capitino, ma fate di tutto per cogliere al volo certi treni, che non è detto ripasseranno.

Cancro. Secondo l’oroscopo del 23 maggio, i nati sotto questo segno dovrebbero essere un po’ più attenti ai propri bisogni. Rendersi utili per gli altri vi fa stare bene, ma pensate anche un po’ a voi.

Leone. Giornata molto impegnativa sul fronte dei rapporti professionali. Oggi potrebbe nascere qualche piccolo disguido, quindi, cercate di prestare attenzione e di essere molto riflessivi nelle decisioni.

Vergine. Buon momento per iniziare un nuovo progetto. I nati sotto questo segno devono mettere da parte l’orgoglio per cimentarsi in nuove avventure e non rinunciare a delle emozioni davvero belle.

Previsioni 23 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi siete un po’ provati. Forse ancora non vi siete ripresi del tutto da un fine settimana piuttosto impegnativo. Imparate dai vostri errori in modo da non ricommetterli nuovamente.

Scorpione. In amore è tempo di fare un po’ di ordine e di chiarezza. Non perdetevi in chiacchiere e siate più concreti. Nel lavoro è giunto il momento di mettere delle cose in chiaro.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 23 maggio vedono i nati sotto questo segno un po’ fiacchi. Ci sono delle cose che vi turbano e che non vi permettono di essere voi stessi al 100%. Bisogna andare alla natura del problema.

Capricorno. Nel lavoro siete poco pazienti e questo non va bene. Gli intoppi fanno parte della vita quotidiana, quindi, è necessario essere cauti e non farsi prendere troppo dall’istinto.

Acquario. Le stelle vi invitano a mettere da parte l’orgoglio e a cimentarvi in nuove avventure. In amore state vivendo una fase molto importante e bella, da cui potrebbero nascere delle cose serie.

Pesci. In amore averte bisogno di sentirvi liberi, altrimenti andate in tilt. Ci sono delle novità in arrivo, ma è importante mantenere la calma e non prendere delle decisioni troppo in fretta.