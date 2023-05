Fedez svela retroscena su Maria De Filippi e Rocco Siffredi, poi si farà The Ferragnez 3?

Nel podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez, quest’ultimo ha fatto delle confessioni molto interessanti in merito a Maria De Filippi e Rocco Siffredi. Nello specifico, entrambi i personaggi sarebbero dovuti essere ospiti all’interno del suo format radiofonico.

Le cose, però, sono saltate all’ultimo momento per motivazioni differenti. C’entrano anche ragioni legate a un possibile cachet. Inoltre, Fedez ha svelato anche se ci sarà o meno la terza stagione di The Ferragnez.

Le confessioni di Fedez u Rocco Siffredi

Fedez ha fatto delle confessioni molto interessanti che riguardano Maria De Filippi e Rocco Siffredi. Partendo proprio da quest’ultimo, pare che il protagonista sia stato invitato dal rapper per prendere parte ad una puntata del suo podcast. L’ex attore di film per adulti, però, avrebbe chiesto un cachet in cambio della sua partecipazione. Gli ospiti del format di Fedez, però, solitamente non vengono pagati per presenziare.

Per tale ragione, si sarebbe deciso di non portare avanti la trattativa e Rocco non è apparso in nessuna puntata. Al momento non si conosce l’importo chiesto da Siffredi. Tuttavia, al di là della cifra, Fedez non ha accettato in quanto non poteva fare delle differenze con gli altri ospiti. Per quanto riguarda Maria, invece, ci sarebbero altre motivazione che, alla fine, hanno fatto saltare l’accordo.

Fedez parla di Maria De Filippi e di The Ferragnez 3

Stando a quanto rivelato da Fedez, infatti, Maria De Filippi avrebbe accettato di partecipare al suo show al contrario di Rocco Siffredi. La conduttrice lo avrebbe fatto a titolo gratuito. Tuttavia, la donna pose una condizione necessaria affinché il tutto potesse verificarsi. Nello specifico, infatti, ha chiesto a Fedez di raggiungerla a Roma con tutta la troupe di Muschio Selvaggio in quanto lei fosse impossibilitata a spostarsi a causa di alcuni impregni professionali.

Alla fine, però, Fedez non riuscì ad organizzarsi, per tale ragione il tutto saltò all’ultimo momento. adesso, il cantante conta di ospitare nel suo programma Ligabue e Blink 182, riuscirà nel suo intento? Infine, poi, in molti gli hanno chiesto di svelare qualche indiscrezione in merito a The Ferragnez 3, ci sarà anche una terza stagione? Al momento, però, il rapper non si è saputo sbilanciare. A tal riguardo ha detto che al momento non c’è nessuna conferma di un ulteriore rinnovo, tuttavia, ci sono delle possibilità nell’aria