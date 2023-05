Isola dei Famosi, liti accese: i Jalisse prendono una drastica decisione, bufera nella notte

Questo fine settimana è stato piuttosto movimentato all’Isola dei Famosi. I Jalisse, che ormai non fanno più parte di una coppia ma sono concorrenti singoli, hanno discusso duramente con due naufraghi.

Gli scontri sono diventati così accesi al punto che i due hanno preso una decisione piuttosto drastica che riguarda Marzo Mazzoli ed Helena Prestes. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

I Jalisse contro tutti: Fabio prende una decisione

Nel daytime odierno dell’Isola dei Famosi sono andate in onda delle liti piuttosto accese tra alcuni concorrenti, tra cui i Jalisse. Partendo da Fabio, quest0ultimo ha discusso, ancora una volta con Marco Mazzoli. Un po’ di giorni fa gli Hombres sono saliti a bordo della zattera ed hanno raggiunto l’Isola di Sant’Elena su cui ci sono Gian Maria Sainato e Christopher Leoni. La tratta è stata piuttosto lunga, pertanto, la zattera si è un po’ danneggiata.

Marco, allora, ha proposto di estrarla dal mare e ripararla. Il suo modo di fare, però, è stato reputato da Fabio un po’ troppo dispotico. I due, infatti, hanno cominciato a discutere in maniera piuttosto accesa, al punto da arrivare a prendere decisioni piuttosto drastiche. Nello specifico, infatti, Fabio ha ammesso che, d’ora in avanti, non rivolgerà mai più la parola al naufrago. Ormai ha capito il suo carattere ed ha deciso che non è più disposto a tollerare i suoi modi di fare.

Isola dei Famosi: Alessandra contro Helena, è il caos nella notte

Altra lite, poi, è scoppiata anche per l’altro membro dei Jalisse, ovvero Alessandra, la quale ha sbottato contro un’altra naufraga dell’Isola dei Famosi. Tutta ha avuto inizio quando, nel bel mezzo della notte, la donna si sia resa conto che il fuoco si stesse spegnendo. Così si è recata sul posto con una lanterna, dato che tutto intorno era buio, ed ha provato a ravvivare la fiamma.

La luce della lanterna, però, ha disturbato il sonno di Helena Prestes. La ragazza ha sbottato contro la sua compagna d’avventura. Alessandra, però, non è stata affatto disposta a tollerare la ramanzina da parte della giovane, sta di fatto che le ha gridato di fare silenzio, finendo per svegliare anche tutti gli altri. Al termine dello scontro, poi, anche Alessandra ha deciso che non rivolgerà più la parola alla modella in quanto la reputa meschina e falsa.