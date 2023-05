Paolo Noise rompe il silenzio dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi: prime parole

Come tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata del 22 maggio del reality show, Paolo Noise ha preso la decisione di abbandonare il programma. Purtroppo si è trattato di una scelta alquanto sofferta, dovuta a dei problemi di salute che non sono stati ancora rivelati in maniera chiara ed esplicita.

Ad ogni modo, dopo il triste annuncio e i ringraziamenti fatti in puntata che hanno commosso tutti, sia naufraghi sia spettatori, Paolo ha ripreso possesso del suo account Instagram. Il protagonista ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone che lo hanno sostenuto e si sono preoccupate per lui.

Paolo Noise torna sui social, ecco cosa ha detto

L’uscita di Paolo Noise dall’Isola dei Famosi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il concorrente ha avuto dei problemi di salute che hanno reso incompatibile il suo proseguimento nel reality show. Dopo l’uscita di scena, Paolo ha potuto finalmente riprendere possesso del suo cellulare e, poco alla volta, tornerà alla sua vita di sempre.

Prima di fare qualunque cosa, però, il protagonista ha voluto spendere qualche minuto per ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in questa sua avventura. A tal riguardo, ha detto di essere veramente dispiaciuto per non essere riuscito a portare a termine questo percorso, tuttavia, non aveva assolutamente altra scelta. Purtroppo sono sopraggiunte delle vicissitudini per le quali non ha potuto fare altrimenti.

La battuta sarcastica dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Successivamente, poi, Paolo Noise ha voluto chiosare il suo intervento condendo il tutto con la sua solita ironia e il suo sarcasmo. Nello specifico, ha detto che adesso, poco alla volta, dovrà fare il possibile per riabituarsi alla vita di sempre. Dovrà tornare a svegliarsi al mattino senza il suono del mare, cosa che sicuramente gli mancherà tantissimo, ma non solo. Lo speaker radiofonico ha anche detto che, finalmente, potrà dormire sonni tranquilli senza che i granchi provino a fare delle tane in alcune sue parti del corpo.

Con queste parole, dunque, Paolo ha chiosato quello che è stato il suo percorso all’interno del reality show di Canale 5. In molti si sono riversati sul suo account Instagram per commentare e per mostrare all’ex naufrago, ancora una volta, tutto il sostegno e l’affetto. Adesso non resta che attendere per vedere come evolvano le sue condizioni di salute.