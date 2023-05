Bufera contro l’Isola dei Famosi: “Televoto truccatissimo” cosa non torna (FOTO)

Questa non è certamente la prima volta che l’Isola dei Famosi finisce nella bufera a causa del televoto. Durante la messa in onda del 22 maggio è stata decretata la sconfitta di Helena Prestes, la quale ha avuto la peggio su Fabio Jalisse e Pamela Camassa.

I principali sondaggi presenti sul web, però, davano un esito del tutto differente. Helena, infatti, risultava la concorrente più salvata dai telespettatori. Per tale ragione, ci sono alcune incongruenze che sono state sollevate dai telespettatori del programma.

L’Isola dei Famosi finisce nella bufera a causa dell’esito del televoto del 22 maggio

Il televoto dell’Isola dei Famosi è stato truccato? Si tratta di illazioni piuttosto pesanti che potrebbero ledere gravemente la credibilità della trasmissione. Ad ogni modo, quest’accusa sta diventando sempre più diffusa nell’ultimo periodo. Questo perché i risultati dei televoti stanno dando degli esiti totalmente discordanti con i sondaggi e le proiezioni presenti sul web che, solitamente, ci hanno sempre azzeccato.

Particolarmente nella messa in onda di ieri è stata decretata la sconfitta di Helena Prestes, la quale ha dovuto lasciare l’isola principale per raggiungere quella di Sant’Elena. In molti sono rimasti spiazzati da questo esito in quanto la modella era la persona più votata dal pubblico da casa secondo i sondaggi. In molti, naufraghi compresi, davano per scontata l’eliminazione di Fabio Ricci dei Jalisse.

Pubblico contro la decisione di eliminare Helena Prestes

Ad ogni modo, le cose hanno preso una piega del tutto inaspettata nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, al punto da accusare gli autori di aver truccato il televoto. Queste, chiaramente, restano delle accuse infondate in quanto non ci sono prove tecniche atte a dimostrare quanto affermato. Ad ogni modo, una cosa è certa, tantissimi telespettatori sono rimasti molto male di questa decisione.

In molti, infatti, si sono riversati su Twitter per commentare questo esito ed hanno sbottato duramente contro coloro i quali non hanno salvato Helena. Malgrado il suo carattere, infatti, lei è reputata una ragazza in grado di creare delle dinamiche all’interno del reality show. Questa è una cosa assolutamente essenziale in programmi del genere. Ora che non è più insieme alla tribù, che si è unita durante la puntata di ieri, l’Isola dei Famosi potrebbe trasformarsi in un vero mortorio. Sarà davvero così? Non resta che attendere per vedere se la Prestes riuscirà a litigare anche con Gian Maria Sainato, suo coinquilino di isola.