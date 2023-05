Cristina Scuccia, arriva la dichiarazione tanto attesa: “Ho una relazione”. Ma chi è la dolce metà?

Si è parlato tanto di Cristina Scuccia e di un possibile amore dopo che la giovane ha lasciato l’abito monacale. E a distanza di poche settimane quelle che fino a poco fa erano solo voci so no diventate conferme. Infatti, la concorrente ha confermato di avere una relazione amorosa.

Nonostante questo però l’ex suora ha preferito mantenere il segreto sull’identità di questa persona, di cui sta sentendo molto la mancanza. Per parlare di questo, nel corso della sesta puntata del reality show, Ilary Blasi ha mandato in onda una clip in cui è stato possibile vedere Cristina confessare a Helena Prestes di avere una persona fuori che la sta aspettando. Ma chi è?

Cristina Scuccia innamorata: si attende un coming out in diretta

Finalmente la concorrente dell’Isola dei famosi ha deciso di raccontarsi almeno sul privato e di confermare di avere una storia.

Dopo tanti pettegolezzi una mezza verità è arrivata anche se al momento ha deciso di evitare di dire se la sua dolce metà è una donna oppure un uomo. Infatti, ciò che hanno notato i telespettatori è che Cristina ha parlato di “una persona”, senza mai rivelarne in alcun modo il genere, continuando a tenere vivo il mistero.

Nelle scorse settimane si è parlato di un eventuale coming out da parte della naufraga. Ovviamente, in qualunque caso, il pubblico a lei affezionato è felice di sapere che ha trovato l’amore.

Chi è la dolce metà dell’ex suora?

Proprio come è circolato in rete qualche settimana fa, Cristina Scuccia è effettivamente fidanzata. L’ex suora ha fatto sapere di aver conosciuto la sua dolce metà a Madrid, in Spagna due mesi fa.

“Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato”, ha dichiarato nella zona nomination. Dopo di che, l’ex suora ha chiesto scusa alla sua mamma, a cui non aveva mai parlato di questa relazione amorosa nata fuori dall’Italia. Ora, quello che desidera è che questa persona fuori la stia aspettando ancora