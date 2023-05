Marco Mazzoli minaccia Fabio all’Isola dei Famosi, poi spunta pesante confessione nella notte

Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi c’è stato un episodio alquanto increscioso che ha riguardato Marco Mazzoli e Fabio Ricci. I due proprio non riescono ad andare d’accordo, e ne è una dimostrazione le continue discussioni di cui si sono resi protagonisti in settimana.

Durante la diretta, La situazione è degenerata ulteriormente al punto che lo speaker radiofonico ha mosso una minaccia contro il suo compagno d’avventura. Come se non bastasse, poi, in queste ore stanno emergendo delle confessioni notturne fatte da Marco sugli altri naufraghi.

Isola dei Famosi: Marco contro Fabio, scoppia il caos

Marco Mazzoli ha adoperato dei termini decisamente poco garbati nei confronti di Fabio Ricci durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. In particolar modo, lo speaker radiofonico ha accusato il suo compagno d’avventura di essere un esibizionista e di fare di tutto per stare al centro dell’attenzione quando ci sono le telecamere. Queste accuse, chiaramente, non sono state accolte di buon grado da Fabio, il quale non ha esitato a rispondere a tono.

La discussione è degenerata nel giro di poco tempo al punto che Marco ha minacciato Fabio di fare i conti al di fuori, lontano dalle telecamere. Successivamente, poi, ha anche insinuato che il concorrente avesse paura di avere un confronto con lui senza la protezione degli autori. Alvin, che era presente durante il dibattito, non ha potuto fare a meno di intervenire.

Le pesanti insinuazioni di Mazzoli nella notte

L’inviato dell’Isola dei Famosi, infatti, ha redarguito pesantemente Marco Mazzoli per le parole adoperate contro Fabio Ricci. Nello specifico gli ha detto di evitare di fare delle minacce e di utilizzare dei termini così forti. Anche sul web si è sentito lo stesso malcontento. In molti hanno criticato l’atteggiamento di Marco reputandolo troppo aggressivo e inadeguato.

Come se non bastasse, in queste ore stanno emergendo delle pesanti dichiarazioni fatte da Marco nella notte. In particolare, il concorrente ha insinuato che molti dei naufraghi presenti durante questa edizione del reality show abbiano accettato solamente per il cachet messo a disposizione. Tutti sono lì per soldi, tuttavia, ciò che Mazzoli non tollera è l’ipocrisia di cui si renderebbero protagonisti alcuni suoi compagni d’avventura. Adesso Marco è in nomination, quindi, non resta che attendere per vedere in che modo si esprimerà il pubblico nei suoi riguardi.