Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sconvolti: fan si suicida, cosa è successo

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono rimasti sconvolti dalla notizia della morte suicida di una loro fan. Si tratta nel dettaglio di una adolescente francese che si è tolta la vita a seguito di molestie da parte di bulli.

Uno schok per la coppia che non ha perso occasione per condividere sui social un messaggio dolce e affettuoso per la ragazza che purtroppo non c’è più.

Lindsay, morta suicida: la reazione di Oriana e Daniele

Il nome della piccola che non c’è più è Linsday. La ragazzina purtroppo era vittima di bulli nella sua stessa scuola e non ha retto il tanto dolore che si portava dentro. La giovane era una grandissima fan degli Oriele, infatti oltre a seguirli e a fare il tifo per loro pare avesse creato anche una fanpage francese a loro intitolata.

“Allora ragazzi ho una notizia bruttissima. Quella ragazza si chiama Lindsay si è suicidata 2 giorni fa per molestie. E’ stata lei a creare Oriele France è ed è morta. Ha amato molto gli Oriele, volevo cOndividerlo con voi.

A condividere la notizia sia Daniele che Oriana. La coppia si è unita attorno al dolore della famiglia della giovane e anche da parte dei diretti interessati non sono mancati messaggi di affetto e dolore. Oriana, infatti, si è detta sconvolta.

Come procede tra gli Oriele?

In questi giorni si è parlato tanto di una possibile crisi tra gli Oriele. Infatti, alcune voci hanno parlato di una rottura tra i due… A rompere il silenzio ci ha pensato la stessa Marzoli che ha smentito tutto chiedendo anche di fare silenzio.

Nessuna crisi, nessun addio. Tra lei e Daniele tutto procede a gonfie vele. A conferma di ciò anche alcuni scatti postati dalla coppia che sembrano ogni giorno di più sempre più felici e innamorati.