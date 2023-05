Un posto al sole anticipazioni: Giulia nello sconforto totale, è in guai seri

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. La serie ambientata a Napoli, tratta argomenti di vario genere. Difatti oltre alle storie di tradimenti ed intrighi, risulta esserci ampio spazio anche per la narrazione di temi sociali attuali: dalla criminalità, al bullismo e tanto altro.

Il personaggio di Giulia Poggi, infatti, si è sempre adattato a questo tipo di storyline. La donna è un’assistente sociale, disposta a tutto pur di aiutare il prossimo. Purtroppo, nelle prossime puntate, la Poggi dovrà affrontare le minacce di Edoardo Sabbiese, giovane criminale, proprio a causa del suo lavoro. Tuttavia stando alle anticipazioni trapelate, la puntata del 25 maggio Giulia cadrà nello sconforto totale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo

Un posto al sole anticipazioni al 25 maggio: Giulia presa di mira da Edoardo

Come abbiamo visto nelle precedenti puntate, Giulia Poggi ancora una volta è finita nel mirino di Sabbiese, un giovane criminale legato al quartiere in cui abita la donna. Stando alle anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 25 maggio ci saranno diverse novità per quanto riguarda questa vicenda.

All’inizio Giulia ammetterà di non avere paura dell’uomo e sarà pronta addirittura ad affronatarlo. Coloro che invece saranno in pensiero saranno Franco e Angela e per evitare il peggio chiederanno alla domestica, sorella di Sabbiese di poter parlare con il fratello.

Anticipazioni: Franco e Angela preoccupati per Giulia

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora ancora che Giulia è convinta che sia stato Eduardo a picchiare Imma, lo affronta pubblicamente.

Come detto in precedenza, Franco e Angela chiederanno alla domestica della Poggi di intevenire e cercare di parlare con Edoardo, prima che la situazione possa degenerare. Purtroppo, per Edoardo ormai la decisione è presa: Giulia deve pagare. Cosa succederà adesso?