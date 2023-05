Lite Matteo Ranieri Luca Salatino: ecco la gravissima frase dell’ex gieffino che ha scatenato tutto

In queste ore è emersa sul web una notizia alquanto interessante che riguarda la lite tra Matteo Ranieri e Luca Salatino. I due ragazzi, dopo essersi allontanati per un po’ di tempo, hanno fatto la pace e hanno deciso di mettere da parte le divergenze.

Diverse persone, però, hanno mostrato una certa curiosità nel cercare di scoprire che cosa avesse portato i giovani a discutere in maniera così pesante. Ebbene, in queste ore sono emerse delle verità davvero scioccanti. Vediamo di che cosa si tratta.

La lite tra Luca e Matteo: il preambolo

A generare la lite tra Matteo Ranieri e Luca Salatino pare sia stata una frase alquanto infelice detta da quest’ultimo nei riguardi del suo amico. L’influencer Deianira Marzano ha fatto luce sulla faccenda riportando una segnalazione piuttosto forte a riguardo. Nello specifico pare che tutto sia nato nel momento in cui Luca ricevette la proposta di entrare nella casa del GF Vip.

Per questioni contrattuali, e probabilmente anche per altro, Luca ha preferito non raccontare al suo amico della novità che gli era appena successa. Per tale ragione, Matteo si sarebbe un po’ risentito accusando il giovane di non essersi comportato da amico. Questa motivazione era già trapelata nelle scorse settimane, tuttavia, adesso si è aggiunta un’altra cosa. Pare, infatti, che Luca, dopo lo sfogo di Matteo, gli avrebbe detto una frase molto grave, che avrebbe compromesso considerevolmente il loro rapporto.

La presunta grave frase di Salatino contro Ranieri

Nello specifico, stando a quanto emerso da questa recente segnalazione, pare che a causare la lite tra Matteo Ranieri e Luca Salatino sia stata una frase sgradevole di quest’ultimo. Come anticipato, dopo che Matteo si sarebbe arrabbiato per il modo di agire del suo amico, il giovane gli avrebbe risposto invitandolo a smettere di fare la “che*ca isterica”.

Dinanzi queste parole, decisamente poco carine ed offensive. Matteo avrebbe reagito male e avrebbe deciso di chiudere ogni tipo di contatto con l’ex concorrente del GF Vip. Nel caso in cui le cose fossero andate realmente in questo modo, la situazione sarebbe più grave del previsto. In molti, infatti, si stanno schierando dalla parte di Ranieri. Ad ogni modo, al momento non si può dare certezza di quanto emerso. Non resta che attendere per vedere se uno dei due confermerà o smentirà queste voci.