Un posto al sole anticipazioni mercoledì 24 maggio 2023: Giulia affronta Eduardo

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Giulia è determinata a non cedere alle minacce di Eduardo. La donna è pronta ad affrontare Sabbiese.

Ida, invece, è sempre più pericolosa per Lara. Quest’ultima deve trovare un modo per fermare la donna. Intanto Speranza cerca di chiarirsi con Micaela, con l’intento di allontanarla da Samuel. Purtroppo però cade in una trappola e a rimetterci sarà proprio il Piccirillo.

Anticipazioni Un posto al sole, 24 maggio: Giulia in pericolo

Purtroppo per Giulia il pericolo ancora non è passato. La donna ha deciso di sfidare il boss del quartiere e ha giurato di portarlo dietro le sbarre. Le anticipazioni ci fanno sapere che la Poggi rischierà davvero grosso, dato che anche Sabbiese non vuole affatto mollare la presa.

La Poggi, sta sottovalutando il potere del boss e potrebbe mettere a rischio la sua stessa incolumità. Ad essere preoccupati per la sua sorte sono anche Angela e Franco che stanno cercando in tutti i modi di convincere Eduardo a lasciar in pace la dottoressa.

News e trama della puntata di Un posto al sole del 24 maggio

Come abbiamo visto nei precedenti episodi, Lara sta per essere smascherata. A Napoli è tornata Ida la vera madre di Tommaso. La donna vuole riprendersi suo figlio e possiamo dire che nonostante le minacce della Martinelli si metterà da parte.

Anzi, le anticipazioni ci fanno sapere che la nuova arrivata darà del filo da torcere alla dark lady facendo crollare il castello che crede di aver costruito. Insomma, per lei le cose si metteranno malissimo e Roberto presto potrebbe scoprire tutto. Infine, sebbene scelga di non confrontarsi con Speranza, Samuel è molto deluso dalla scarsa fiducia che la fidanzata ripone nel suo talento musicale.