Emma Marrone incidente in diretta a Le Iene: l’incontro con Belen finisce male (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene si è verificato un episodio alquanto interessante che riguarda Emma Marrone. La cantante è stata ospite di Belen Rodriguez, con cui in passato ha avuto tantissimi dissapori.

A distanza di un po’ di tempo, però, le due hanno deciso di mettere da parte tutte le ostilità per riconciliarsi. Ad un certo punto, però, è accaduto l’impensabile. Emma, infatti, ha avuto un incidente.

L’incidente di Emma Marrone a Le Iene

Piccola, ma imbarazzante, disavventura per Emma Marrone a Le Iene. Belen Rodriguez ha chiamato sul palco la sua storica ex rivale e le due donne si sono abbracciate. Anche prima, però, sui social le due si sono mostrate insieme dichiarando che solamente le donne non realizzate ed infelici continuano a portare rancore. Questa era la foto che tutti aspettavano, pertanto, in molti erano curiosi di sapere come si sarebbero comportate le due sul palco.

Ebbene, tra loro il clima è stato decisamente sereno, tuttavia, Emma ha avuto una disavventura. Dopo una breve presentazione, infatti, la cantante si è cimentata in una performance canora. Nel dettaglio la protagonista stava cantando la canzone Mezzo mondo. Nel bel mezzo dell’esibizione, però, mentre si faceva largo tra i presenti e saliva dei gradini, è inciampata capitolando sul pavimento.

Il commento di Belen Rodriguez

La caduta di Emma Marrone a Le Iene è divenuta virale in men che non si dica. La donna, però, non si p fatta nulla per fortuna, sta di fatto che si è alzata dopo pochissimi secondi. Nel notare l’accaduto, Belen Rodriguez è andata in suo soccorso ed ha provato ad aiutarla. Ad ogni modo, solo a esibizione conclusa le due hanno commentato l’accaduto. In particolare, Belen ha ricordato di quando anche lei cadde a Le iene.

A tal riguardo, ha detto ad Emma di essere voluta cadere anche lei di proposito per solidarietà. Dinanzi questa battuta, la Marrone ha annuito e sorriso. In seguito, poi, ha aggiunto una frase. Nel dettaglio, ha detto che entrambe le donne sono cadute tante volte, ma si sono sempre rialzate al meglio in quanto sanno perfettamente come fare. Il tutto, naturalmente, era condito da una vena metaforica. Insomma, a quanto pare, tra le due pace è stata fatta e tutto procede tranquillamente nelle loro vite.