Sophie Codegoni nella bufera: “sfrutta” sua figlia per sponsorizzarsi? Cosa è successo

In queste ore è in atto uno scontro social tra fan e hater di Sophie Codegoni a causa di alcuni comportamenti adoperati nei riguardi di sua figlia. Da poco l’influencer ha dato alla luce la sua primogenita, avuta dalla relazione con Alessandro Basciano.

I due non hanno perso un attimo per mostrare a tutti la loro piccolina, chiamata Celine Blue. Di solito si cerca di evitare di pubblicare i volti di neonati sui social, ma questo non è il caso di Sophie. Ad ogni modo, la giovane è finita nel caos per un’altra questione, decisamente più importante.

Accuse contro Sophie Codegoni: ecco come “sfrutterebbe” sua figlia

Sophie Codegoni è stata pesantemente attaccata sui social a causa della sovraesposizione mediatica di sua figlia. Da poco tempo, contestualmente con la nascita della piccola, l’influencer ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento per bambini e neonati. L’evento, chiaramente, è stato fortemente sponsorizzato sui social dalla diretta interessata. Questo, però, non è tutto. In particolare, infatti, la cosa che ha indignato particolarmente gli utenti del web è un’altra.

Allo scopo di sponsorizzare i suoi abitini, infatti, Sophie ha deciso di far indossare un completino proprio a sua figlia. La piccola Celine Blue, dunque, si è cimentata nel ruolo di piccola modella in maniera chiaramente inconsapevole. Questo gesto, però, è stato visto da molti come un’esagerazione. Questa sovraesposizione mediatica, che oltretutto porta un tornaconto economico all’influencer, è stato fortemente criticato.

La reazione dell’influencer

Sophie Codegoni, dunque, è stata accusata di “sfruttare” in qualche modo, sua figlia per fare pubblicità alla sua nuova linea di abbigliamento per bebè, ma non solo. Alcuni utenti hanno sollevato anche un’altra questione. Nel dettaglio c’è chi ha insinuato che la tutina messa a Celine non sia ancora adatta alla stagione. La piccola, infatti, aveva braccia e gambe da fuori e dava, secondo il punto di vista di alcuni utenti, l’idea di essere infreddolita.

Insomma, si tratta di accuse piuttosto pesanti che, tuttavia, almeno per il momento non sono state raccolte dalla diretta interessata. Sophie, infatti, non è minimamente intervenuta sulla faccenda, lasciando ai suoi fan il compito di difenderla da tutte queste accuse. Al di là di questo increscioso imprevisto, la vita da neo genitori per Sophie e Alessandro sembra stia procedendo bene. La giovane può contare soprattutto sull’appoggio di sua mamma, che spesso va da lei per aiutarla.