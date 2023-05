Uomini e Donne nuova stagione, è bufera dietro le quinte: “Cacciate tutti” che sta succedendo

Anche la versione Story di Uomini e Donne sta per chiudere i battenti e i fan sono curiosi di sapere cosa ci aspetta per la nuova stagione. Con il passare degli anni, Maria De Filippi ha apportato diverse modifiche al sui format.

Basti pensare alla sigla, o al mix tra trono classico e trono over. Ad ogni modo, in questa circostanza in molti stanno chiedendo di apportare un’altra modifica importante che riguarda il parterre. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Bufera sulla nuova stagione di Uomini e Donne: la richiesta dei fan

C’è grande fermento dietro le quinte di Uomini e Donne sulla nuova stagione del talk show pomeridiano. La trasmissione, malgrado vada avanti da tantissimi anni, continua a regalare ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Quest’anno, infatti, si sono toccate punte che hanno superato il 30% di share. Tale situazione, dunque, vuol dire che Maria De Filippi riesce sempre a svolgere in maniera egregia il suo lavoro.

Anche se le cose procedono bene, dunque, e solitamente squadra che vince non si cambia, in molti stanno esortando la conduttrice a prendere dei provvedimenti. Nello specifico, sul web è in atto una specie di rivolta finalizzata ad apportare una ventata di novità nel parterre del trono soprattutto over. Nello specifico, tantissime persone stanno protestando contro Maria De Filippi chiedendo di mandare via alcuni volti, ormai, storici.

Maria De Filippi caccerà gli “attori”? Cosa si sa

In particolar modo, la maggior parte delle persone sta chiedendo alla conduttrice di apportare una ventata di aria fresca nella nuova stagione di Uomini e Donne. I riferimenti sono andati principalmente ad Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani ed altri. Soprattutto loro, infatti, sono dei personaggi fissi, quasi iconici della trasmissione. Per tale ragione, si spera che dal prossimo anno ci saranno volti nuovi. C’è da dire, inoltre, che questi volti sono stati accusati anche di essere degli attori.

Questa non è la prima volta in cui trapelano voci simili. Ci sono degli utenti del web, infatti, che ritengono che i volti sopracitati, in realtà, siano degli attori. Queste voci sono state più volte smentite dai diretti interessati e anche dalla stessa conduttrice, la quale ha ribadito che nessuno percepisce alcuno “stipendio” per stare in trasmissione, eccezion fatta per gli opinionisti naturalmente. Ad ogni modo, Maria prenderà in considerazione queste richieste? Vedremo.