La moglie di Paolo Noise interviene dopo il ritiro: gravissimi problemi di salute, nuovi accertamenti

Un’inaspettata notizia ha scosso questa edizione dell’Isola dei Famosi: Paolo Noise, noto naufrago, ha lasciato il reality show di Canale 5 a causa di problemi di salute. A distanza di alcune ore dal suo ritiro a parlare adesso è sua moglie, Stefania Caroli che intervenendo sui social ha detto la sua sulla situazione.

La donna ha fatto sapere di essere molto preoccupata per il suo compagno e che a breve saranno effettuati importanti accertamenti medici. Al momento però non sappiamo ancora nello specifico in effetti cosa abbia avuto Paolo.

Paolo Noise abbandona l’Isola dei famosi

Nell’ultima puntata de L’isola dei famosi, Paolo Noise ha annunciato il suo ritiro improvviso dal reality. In seguito all’annuncio, Stefania Caroli, moglie del naufrago, ha preso la parola sui social media, rivelando la sua profonda preoccupazione per l’accaduto. Attualmente in Messico, la compagna dello speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 ha spiegato di essersi molto preoccupata davanti a questa decisione, senza però entrare nei dettagli sulla gravità del problema di salute:

“Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe. L’importante adesso è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È dispiaciutissimo, dopo aver rotto tanto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere”, ha dichiarato la donna.

Cosa ha avuto Paolo Noise da dover lasciare l’Honduras?

Al momento ne da parte di Paolo e sua moglie e ne tanto meno da parte della produzione si è capito in effetti cosa abbia avuto il concorrente.

Intanto, però, la decisione di abbandonare il reality ha sconvolto tutti coloro che lo hanno seguito durante questa avventura. L’Honduras continua a regalare gran di emozioni e come si è visto anche molte difficoltà